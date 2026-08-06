Speciális aktív por RM 80 Super 1, 20kg, 20kg

Speciális aktív por RM 80 Super 1 Nagy koncentrációjú, szórható és vízben oldódó por friss illattal. Feloldja az olaj-, zsír- és emissziós szennyeződéseket, minden hőmérséklettartományban aktív tisztító hatású, kíméletes az anyaghoz.Főként önkiszolgáló mosóberendezésekben és magasnyomású mosókban használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (kg) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 10,9
Súly (kg) 20
Csomagolási súly (kg) 20,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 750 x 450 x 120
Tulajdonságok
  • Nagyon kiadós por magasnyomású mosóval történő felvitelre járműmosáshoz.
  • Feloldja a makacs olaj-,zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződéseket
  • Hatékony tisztítás minden hőmérsékleten.
  • rendkívül kiadós
  • Anyagkímélő
  • NTA-mentes
Speciális aktív por RM 80 Super 1, 20kg, 20kg
Speciális aktív por RM 80 Super 1, 20kg, 20kg
Speciális aktív por RM 80 Super 1, 20kg, 20kg
Speciális aktív por RM 80 Super 1, 20kg, 20kg
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
  • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Szállítási területek és gépek
  • Személyautó
  • Haszongépjármű mosás
  • Személyautók, haszongépjárművek, kétkerekűek