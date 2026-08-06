Speciális aktív por RM 80 Super 1, 20kg, 20kg

Speciális aktív por RM 80 Super 1 Nagy koncentrációjú, szórható és vízben oldódó por friss illattal. Feloldja az olaj-, zsír- és emissziós szennyeződéseket, minden hőmérséklettartományban aktív tisztító hatású, kíméletes az anyaghoz.Főként önkiszolgáló mosóberendezésekben és magasnyomású mosókban használható.