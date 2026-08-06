A VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic egy magas tisztítási aktivitású szer, lótusz hatású aktív habzással a gépkocsik tisztításához a járműmosó rendszerekben. Az RM 816 Classic hatékonyan távolítja el a károsanyag-kibocsátás okozta zsírt, olajat és szennyeződéseket, valamint a rovarmaradványokat. Az aktív hab előkészíti a száradást, nanoszerkezetű felületet hoz létre, amely így tökéletesen alkalmassá válik a VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic-kal történő későbbi kezeléshez. A viaszkompatibilitásnak köszönhetően megbízhatóan megakadályozza a csíkképződést a lakkfelületen. A könnyen leválasztható habtisztító emellett támogatja a kefe csúszóképességét is, ezzel védve a fényezést, és jelentősen csökkenti a rendszerben lévő kefék újraszennyeződését, ezért kefesamponként is használható. A benne lévő felületaktív anyagok az OECD szerint biológiailag lebomlóak.