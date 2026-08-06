VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic, 200l
Viasszal kompatibilis és VDA-konform erőteljes habtisztítószer járműmosó rendszerekhez. Optimálisan előkészíti a szárítást, és tökéletesen passzol az RM 832 Gloss Dryer Nano termékünkhöz.
A VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic egy magas tisztítási aktivitású szer, lótusz hatású aktív habzással a gépkocsik tisztításához a járműmosó rendszerekben. Az RM 816 Classic hatékonyan távolítja el a károsanyag-kibocsátás okozta zsírt, olajat és szennyeződéseket, valamint a rovarmaradványokat. Az aktív hab előkészíti a száradást, nanoszerkezetű felületet hoz létre, amely így tökéletesen alkalmassá válik a VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic-kal történő későbbi kezeléshez. A viaszkompatibilitásnak köszönhetően megbízhatóan megakadályozza a csíkképződést a lakkfelületen. A könnyen leválasztható habtisztító emellett támogatja a kefe csúszóképességét is, ezzel védve a fényezést, és jelentősen csökkenti a rendszerben lévő kefék újraszennyeződését, ezért kefesamponként is használható. A benne lévő felületaktív anyagok az OECD szerint biológiailag lebomlóak.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|200
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|9
|Súly (kg)
|204,6
|Csomagolási súly (kg)
|221,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|580 x 580 x 970
Tulajdonságok
- Hatékony nanotechnológia-alapú kefesampon
- megbízhatóan eltávolítja a zsír-, olaj és környezeti ártalmak által keletkezett szennyeződéseket
- Az RM 832 ASF NANO fényesítő száradást segítő szer lehetővé teszi a vízréteg gyors és nagy felületű megszakadását, amely nagyon jó szárítási eredményhez vezet.
- ezáltal vízleválasztó tulajdonsággal is rendelkezik
- Hozzájárul a kefék csúszásához, ezáltal megvédi a jármű felületét
- Jelentősen csökkenti a kefék újraszennyeződését.
- lakkozott felületen megakadályozza a foltképződést
- VDA-konform
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- A tenzidek az OECD szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- NTA-mentes
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H315 Bőrirritáló hatású.
- H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
- P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
- P280a Védőkesztyű / szemvédő / arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P362 + P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
- P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Alkalmazási területek
- Járműmosás
- Haszongépjármű mosás
- Személyautó