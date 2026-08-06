VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic, 200l

Viasszal kompatibilis és VDA-konform erőteljes habtisztítószer járműmosó rendszerekhez. Optimálisan előkészíti a szárítást, és tökéletesen passzol az RM 832 Gloss Dryer Nano termékünkhöz.

A VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic egy magas tisztítási aktivitású szer, lótusz hatású aktív habzással a gépkocsik tisztításához a járműmosó rendszerekben. Az RM 816 Classic hatékonyan távolítja el a károsanyag-kibocsátás okozta zsírt, olajat és szennyeződéseket, valamint a rovarmaradványokat. Az aktív hab előkészíti a száradást, nanoszerkezetű felületet hoz létre, amely így tökéletesen alkalmassá válik a VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic-kal történő későbbi kezeléshez. A viaszkompatibilitásnak köszönhetően megbízhatóan megakadályozza a csíkképződést a lakkfelületen. A könnyen leválasztható habtisztító emellett támogatja a kefe csúszóképességét is, ezzel védve a fényezést, és jelentősen csökkenti a rendszerben lévő kefék újraszennyeződését, ezért kefesamponként is használható. A benne lévő felületaktív anyagok az OECD szerint biológiailag lebomlóak.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 200
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 9
Súly (kg) 204,6
Csomagolási súly (kg) 221,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 580 x 580 x 970
Tulajdonságok
  • Hatékony nanotechnológia-alapú kefesampon
  • megbízhatóan eltávolítja a zsír-, olaj és környezeti ártalmak által keletkezett szennyeződéseket
  • Az RM 832 ASF NANO fényesítő száradást segítő szer lehetővé teszi a vízréteg gyors és nagy felületű megszakadását, amely nagyon jó szárítási eredményhez vezet.
  • ezáltal vízleválasztó tulajdonsággal is rendelkezik
  • Hozzájárul a kefék csúszásához, ezáltal megvédi a jármű felületét
  • Jelentősen csökkenti a kefék újraszennyeződését.
  • lakkozott felületen megakadályozza a foltképződést
  • VDA-konform
  • Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
  • A tenzidek az OECD szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
  • NTA-mentes
VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic, 200l
VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic, 200l
VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic, 200l
VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic, 200l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H315 Bőrirritáló hatású.
  • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
  • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
  • P280a Védőkesztyű / szemvédő / arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P362 + P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
  • P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Alkalmazási területek
  • Járműmosás
  • Haszongépjármű mosás
  • Személyautó
Tartozékok