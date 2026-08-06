VehiclePro Felni habtisztító RM 802, 20l

Nagy habzású felnitisztító alumínium és acél felnihez. Rendkívül hatékony a makacs szennyeződések ellen, gyengéd a felületekhez és környezetbarát.

Az olyan járműmosó rendszerekben, mint a CW 5 Klean!Star iQ és önkiszolgáló mosóállomásokon való használatra kifejlesztett, magas koncentrációjú VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 lúgos felnitisztító rendkívül hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződéseket a könnyűfém- vagy acélfelnikről. A Kärcher Klear!Line sorozatához tartozó tisztítószer fokozott habzási tulajdonságokkal is rendelkezik - a megnövelt kontaktidő ideálisan támogatja a fékpor, a gumiabroncsok kopásából adódó szennyeződések, illetve a vízkő- és az útszóró sómaradványok eltávolítását, még az érintkezésmentes tisztítás során is. Különösen kíméletes az anyaghoz, és nem támadja meg sem magukat a felniket, sem a bevonat nélküli betonpadlót vagy az acél kerékjárati íveket. A tisztítóhabbal ráadásul literenként akár 500 járművön is hatásososan el lehet végezni a tisztítást, és több mint 90 százalékban biológiailag lebomló anyagot tartalmaz - a 648/2004/EK rendeletnek megfelelő felülreaktív anyagokat.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13
Csomagolási súly (kg) 22,8
Tulajdonságok
  • nagy hatékonyságú felnitisztító
  • megbízhatóan eltávolítja a fékport, guminyomot, téli sómaradványokat és vízkő foltokat
  • Anyagkímélő
  • Nem támadja meg a betonpadlót és a fém kerék általi mélyedéseket sem.
  • A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
  • 90%-ban biológiailag lebomlik
  • NTA-mentes
  • Nagy koncentrációjú
  • VDA-konform
VehiclePro Felni habtisztító RM 802, 20l
VehiclePro Felni habtisztító RM 802, 20l
VehiclePro Felni habtisztító RM 802, 20l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
  • P405 Elzárva tárolandó.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

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Alkalmazási területek
  • Felnitisztítás
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