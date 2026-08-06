VehiclePro Felni habtisztító RM 802, 20l
Nagy habzású felnitisztító alumínium és acél felnihez. Rendkívül hatékony a makacs szennyeződések ellen, gyengéd a felületekhez és környezetbarát.
Az olyan járműmosó rendszerekben, mint a CW 5 Klean!Star iQ és önkiszolgáló mosóállomásokon való használatra kifejlesztett, magas koncentrációjú VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 lúgos felnitisztító rendkívül hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződéseket a könnyűfém- vagy acélfelnikről. A Kärcher Klear!Line sorozatához tartozó tisztítószer fokozott habzási tulajdonságokkal is rendelkezik - a megnövelt kontaktidő ideálisan támogatja a fékpor, a gumiabroncsok kopásából adódó szennyeződések, illetve a vízkő- és az útszóró sómaradványok eltávolítását, még az érintkezésmentes tisztítás során is. Különösen kíméletes az anyaghoz, és nem támadja meg sem magukat a felniket, sem a bevonat nélküli betonpadlót vagy az acél kerékjárati íveket. A tisztítóhabbal ráadásul literenként akár 500 járművön is hatásososan el lehet végezni a tisztítást, és több mint 90 százalékban biológiailag lebomló anyagot tartalmaz - a 648/2004/EK rendeletnek megfelelő felülreaktív anyagokat.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|13
|Csomagolási súly (kg)
|22,8
Tulajdonságok
- nagy hatékonyságú felnitisztító
- megbízhatóan eltávolítja a fékport, guminyomot, téli sómaradványokat és vízkő foltokat
- Anyagkímélő
- Nem támadja meg a betonpadlót és a fém kerék általi mélyedéseket sem.
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- 90%-ban biológiailag lebomlik
- NTA-mentes
- Nagy koncentrációjú
- VDA-konform
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Videók
Kompatibilis készülékek
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 – előkonfigurált Steam Mode
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/50 De Tr1 – előkonfigurált
- HDS trailer 17/20 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Alkalmazási területek
- Felnitisztítás