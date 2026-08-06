Az olyan járműmosó rendszerekben, mint a CW 5 Klean!Star iQ és önkiszolgáló mosóállomásokon való használatra kifejlesztett, magas koncentrációjú VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 lúgos felnitisztító rendkívül hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződéseket a könnyűfém- vagy acélfelnikről. A Kärcher Klear!Line sorozatához tartozó tisztítószer fokozott habzási tulajdonságokkal is rendelkezik - a megnövelt kontaktidő ideálisan támogatja a fékpor, a gumiabroncsok kopásából adódó szennyeződések, illetve a vízkő- és az útszóró sómaradványok eltávolítását, még az érintkezésmentes tisztítás során is. Különösen kíméletes az anyaghoz, és nem támadja meg sem magukat a felniket, sem a bevonat nélküli betonpadlót vagy az acél kerékjárati íveket. A tisztítóhabbal ráadásul literenként akár 500 járművön is hatásososan el lehet végezni a tisztítást, és több mint 90 százalékban biológiailag lebomló anyagot tartalmaz - a 648/2004/EK rendeletnek megfelelő felülreaktív anyagokat.