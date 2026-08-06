VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic, 200l
Járműmosó rendszerekben való használatra: A folyékony fényszárító nanoszerkezetű réteget képez, és így kiváló szárítási eredményt biztosít.
VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic-kal a kiváló szárítási eredményekért a személygépkocsik és haszongépjárművek mosása után a járműmosó rendszerekben. A nanotechnológián alapuló hatékony fényesesítő- szárító segédanyag gyorsan és nagy felületen bontja fel a vízréteget bármilyen vízkeménység esetén, ezáltal kiváló szárítást és magasfényű felületeket biztosít . A folyamat során kialakuló nanoszerkezetű réteg akár egy hónapig is hatékonyan védi a fényezést. Az RM 832 Classic alkalmas magasnyomású tisztítókkal való használatra is, a legjobb eredményt pedig az RM 816 Classic Active Foam Wash Nano -val kombinálva lehet elérni. VDA-konform, és nem tartalmaz sem ásványi olajokat, sem ásványi szénhidrogéneket. A felhasznált felületaktív anyagok a 648/2004 EEC szabványnak megfelelően biológiailag lebomlóak. A literenkénti akár 50 autós hozamával nagyon gazdaságos termék.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|200
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|4
|Csomagolási súly (kg)
|205
Kompatibilis készülékek
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 – előkonfigurált Steam Mode
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA
Alkalmazási területek
- Személyautó
- Haszongépjármű mosás