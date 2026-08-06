VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic-kal a kiváló szárítási eredményekért a személygépkocsik és haszongépjárművek mosása után a járműmosó rendszerekben. A nanotechnológián alapuló hatékony fényesesítő- szárító segédanyag gyorsan és nagy felületen bontja fel a vízréteget bármilyen vízkeménység esetén, ezáltal kiváló szárítást és magasfényű felületeket biztosít . A folyamat során kialakuló nanoszerkezetű réteg akár egy hónapig is hatékonyan védi a fényezést. Az RM 832 Classic alkalmas magasnyomású tisztítókkal való használatra is, a legjobb eredményt pedig az RM 816 Classic Active Foam Wash Nano -val kombinálva lehet elérni. VDA-konform, és nem tartalmaz sem ásványi olajokat, sem ásványi szénhidrogéneket. A felhasznált felületaktív anyagok a 648/2004 EEC szabványnak megfelelően biológiailag lebomlóak. A literenkénti akár 50 autós hozamával nagyon gazdaságos termék.