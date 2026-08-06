VehiclePro Hab polírozó plus RM 837, 20l

Jól látható, hosszan tartó állagmegóvás "javító" hatással. Védi a felületet a környezeti hatásoktól. Növeli a felület fényét. Lótuszvirág kivonattal.

A VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 a Kärcher hosszantartó konzerválószere speciálisan a "Foam Polish" program opcióval rendelkező autómosó rendszerekhez kifejlesztve. A lótuszvirág-kivonattal és helyreállító hatással rendelkező, rendkívül hatékony ápolószer biztosítja a magasfényű végeredményt, ugyanakkor hatékonyan védi a fényezést az úti szennyeződésektől, rovarmaradványoktól, savas esőtől, útszóró sótól és más, a fényezést károsító környezeti hatásoktól. Megbízhatóan működik bármilyen vízkeménység mellett, és közbenső szárítás nélkül konzervál akár 6 egymást követő járműmosásig anélkül, hogy maradványokat hagyna az üvegfelületeken vagy beragadnának a rendszer mosókeféi és fúvókái. A VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 VDA-konform, kizárólag olyan felületaktív anyagokat tartalmaz, amelyek az EEC 648/2004 szerint biológiailag lebomlóak, továbbá nem tartalmaz ásványi olajokat és ásványi szénhidrogéneket.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 5
Csomagolási súly (kg) 20,8
Tulajdonságok
  • Hosszantartó védelem és fényviaszolás az autómosók részére a "Foam Polish" program opcióval
  • tökéletes és magas fényt hoz létre
  • a fényezést hatékonyan megvédi az utcai szennyeződésektől, savas esőtől, bogaraktól, és egyéb környezeti ártalmaktól
  • A védelem akár 6 mosásig is kitart
  • Védelem folyamat közbeni száradás nélkül
  • Bármilyen vízkeménység esetén hatékony
  • Nem hagy maradványokat a jármű ablakain.
  • mosókefék és fúvókák nem tapadnak
  • VDA-konform
  • A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
  • NTA-mentes
  • Ásványi olajoktól, szénhidrogénektől mentes
VehiclePro Hab polírozó plus RM 837, 20l
VehiclePro Hab polírozó plus RM 837, 20l
VehiclePro Hab polírozó plus RM 837, 20l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H315 Bőrirritáló hatású.
  • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
  • H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
  • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
  • P280a Védőkesztyű / szemvédő / arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P362 + P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Alkalmazási területek
  • Személyautó
Tartozékok