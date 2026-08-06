VehiclePro Hab polírozó plus RM 837, 20l
Jól látható, hosszan tartó állagmegóvás "javító" hatással. Védi a felületet a környezeti hatásoktól. Növeli a felület fényét. Lótuszvirág kivonattal.
A VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 a Kärcher hosszantartó konzerválószere speciálisan a "Foam Polish" program opcióval rendelkező autómosó rendszerekhez kifejlesztve. A lótuszvirág-kivonattal és helyreállító hatással rendelkező, rendkívül hatékony ápolószer biztosítja a magasfényű végeredményt, ugyanakkor hatékonyan védi a fényezést az úti szennyeződésektől, rovarmaradványoktól, savas esőtől, útszóró sótól és más, a fényezést károsító környezeti hatásoktól. Megbízhatóan működik bármilyen vízkeménység mellett, és közbenső szárítás nélkül konzervál akár 6 egymást követő járműmosásig anélkül, hogy maradványokat hagyna az üvegfelületeken vagy beragadnának a rendszer mosókeféi és fúvókái. A VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 VDA-konform, kizárólag olyan felületaktív anyagokat tartalmaz, amelyek az EEC 648/2004 szerint biológiailag lebomlóak, továbbá nem tartalmaz ásványi olajokat és ásványi szénhidrogéneket.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|5
|Csomagolási súly (kg)
|20,8
Tulajdonságok
- Hosszantartó védelem és fényviaszolás az autómosók részére a "Foam Polish" program opcióval
- tökéletes és magas fényt hoz létre
- a fényezést hatékonyan megvédi az utcai szennyeződésektől, savas esőtől, bogaraktól, és egyéb környezeti ártalmaktól
- A védelem akár 6 mosásig is kitart
- Védelem folyamat közbeni száradás nélkül
- Bármilyen vízkeménység esetén hatékony
- Nem hagy maradványokat a jármű ablakain.
- mosókefék és fúvókák nem tapadnak
- VDA-konform
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- NTA-mentes
- Ásványi olajoktól, szénhidrogénektől mentes
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H315 Bőrirritáló hatású.
- H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
- H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
- P280a Védőkesztyű / szemvédő / arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P362 + P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Alkalmazási területek
- Személyautó