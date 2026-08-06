A VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 a Kärcher hosszantartó konzerválószere speciálisan a "Foam Polish" program opcióval rendelkező autómosó rendszerekhez kifejlesztve. A lótuszvirág-kivonattal és helyreállító hatással rendelkező, rendkívül hatékony ápolószer biztosítja a magasfényű végeredményt, ugyanakkor hatékonyan védi a fényezést az úti szennyeződésektől, rovarmaradványoktól, savas esőtől, útszóró sótól és más, a fényezést károsító környezeti hatásoktól. Megbízhatóan működik bármilyen vízkeménység mellett, és közbenső szárítás nélkül konzervál akár 6 egymást követő járműmosásig anélkül, hogy maradványokat hagyna az üvegfelületeken vagy beragadnának a rendszer mosókeféi és fúvókái. A VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 VDA-konform, kizárólag olyan felületaktív anyagokat tartalmaz, amelyek az EEC 648/2004 szerint biológiailag lebomlóak, továbbá nem tartalmaz ásványi olajokat és ásványi szénhidrogéneket.