VehiclePro High-Pressure Wash RM 806, 20l

Mosószer-koncentrátum nagynyomású mosáshoz. Széles alkalmazási területtel még a legmakacsabb olaj, zsír, rovarok és fanedv által hagyott maradványokat is eltávolítja. NTA-mentes.

Univerzálisan használható személygépkocsik, haszongépjárművek, kerékpárok és motorok mosására, nagy teljesítményű VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 önkiszolgáló mosóállomásokon való használatra. Az NTA-mentes, ultrahatékony magasnyomású mosószer feloldja még a legmakacsabb sár-, rovar-, fanedv-, olaj-és zsírszerű maradványokat is. Az olajleválasztóban gyorsan szétválasztja az olajat és a vizet, míg a benne lévő, az EGK 648/2004 szerint biológiailag lebomló felületaktív anyagok hozzájárulnak a környezetbarát járműmosáshoz. Ráadásul a Kärcher VehiclePro termékcsaládjába tartozó koncentrátum nagy, literenként akár 60 autómosásnyi hozammal is lenyűgöz.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13
Csomagolási súly (kg) 23,4
Tulajdonságok
  • Erőteljes magasnyomású tisztítószer járműmosáshoz
  • Feloldja a legmakacsabb olaj-, gépzsír-, bogarak által okozott lerakódásokat
  • gyors hatású
  • rendkívül kiadós
  • Gyors olaj-/és vízleválasztó az olajleválasztóban
  • A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
  • NTA-mentes
VehiclePro High-Pressure Wash RM 806, 20l
VehiclePro High-Pressure Wash RM 806, 20l
VehiclePro High-Pressure Wash RM 806, 20l
VehiclePro High-Pressure Wash RM 806, 20l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
  • P405 Elzárva tárolandó.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Alkalmazási területek
  • Szállítási területek és gépek
  • Jármű-/motormosás
  • Személyautók, haszongépjárművek, kétkerekűek
Tartozékok