Univerzálisan használható személygépkocsik, haszongépjárművek, kerékpárok és motorok mosására, nagy teljesítményű VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 önkiszolgáló mosóállomásokon való használatra. Az NTA-mentes, ultrahatékony magasnyomású mosószer feloldja még a legmakacsabb sár-, rovar-, fanedv-, olaj-és zsírszerű maradványokat is. Az olajleválasztóban gyorsan szétválasztja az olajat és a vizet, míg a benne lévő, az EGK 648/2004 szerint biológiailag lebomló felületaktív anyagok hozzájárulnak a környezetbarát járműmosáshoz. Ráadásul a Kärcher VehiclePro termékcsaládjába tartozó koncentrátum nagy, literenként akár 60 autómosásnyi hozammal is lenyűgöz.