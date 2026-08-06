VehiclePro High-Pressure Wash RM 806, 200l
Mosószer-koncentrátum nagynyomású mosáshoz. Széles alkalmazási területtel még a legmakacsabb olaj, zsír, rovarok és fanedv által hagyott maradványokat is eltávolítja. NTA-mentes.
Univerzálisan használható személygépkocsik, haszongépjárművek, kerékpárok és motorok mosására, nagy teljesítményű VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 önkiszolgáló mosóállomásokon való használatra. Az NTA-mentes, ultrahatékony magasnyomású mosószer feloldja még a legmakacsabb sár-, rovar-, fanedv-, olaj-és zsírszerű maradványokat is. Az olajleválasztóban gyorsan szétválasztja az olajat és a vizet, míg a benne lévő, az EGK 648/2004 szerint biológiailag lebomló felületaktív anyagok hozzájárulnak a környezetbarát járműmosáshoz. Ráadásul a Kärcher VehiclePro termékcsaládjába tartozó koncentrátum nagy, literenként akár 60 autómosásnyi hozammal is lenyűgöz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|200
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|13
|Csomagolási súly (kg)
|235,8
Kompatibilis készülékek
- HD 8/20 G
- HD 9/23 G
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 – előkonfigurált Steam Mode
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18 -4 St EU-I
Alkalmazási területek
- Szállítási területek és gépek
- Jármű-/motormosás
- Személyautók, haszongépjárművek, kétkerekűek