VehiclePro High-Pressure Wash RM 806, 200l

Mosószer-koncentrátum nagynyomású mosáshoz. Széles alkalmazási területtel még a legmakacsabb olaj, zsír, rovarok és fanedv által hagyott maradványokat is eltávolítja. NTA-mentes.

Univerzálisan használható személygépkocsik, haszongépjárművek, kerékpárok és motorok mosására, nagy teljesítményű VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 önkiszolgáló mosóállomásokon való használatra. Az NTA-mentes, ultrahatékony magasnyomású mosószer feloldja még a legmakacsabb sár-, rovar-, fanedv-, olaj-és zsírszerű maradványokat is. Az olajleválasztóban gyorsan szétválasztja az olajat és a vizet, míg a benne lévő, az EGK 648/2004 szerint biológiailag lebomló felületaktív anyagok hozzájárulnak a környezetbarát járműmosáshoz. Ráadásul a Kärcher VehiclePro termékcsaládjába tartozó koncentrátum nagy, literenként akár 60 autómosásnyi hozammal is lenyűgöz.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 200
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13
Csomagolási súly (kg) 235,8
VehiclePro High-Pressure Wash RM 806, 200l
VehiclePro High-Pressure Wash RM 806, 200l
VehiclePro High-Pressure Wash RM 806, 200l
VehiclePro High-Pressure Wash RM 806, 200l
Alkalmazási területek
  • Szállítási területek és gépek
  • Jármű-/motormosás
  • Személyautók, haszongépjárművek, kétkerekűek
Tartozékok