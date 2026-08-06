A VehiclePro Klear!Brush RM 891 egy rendkívül hatékony, hidrofób hatású kefesampon, amely a lehető legjobb tisztítási és szárítási eredményt biztosítja a személygépkocsik és haszongépjárművek járműmosó rendszerekben történő mosásakor. Növeli a kefék csúszóképességét, ami segít megvédeni a fényezést, valamint támogatja a kefék öntisztulási folyamatát, így megőrzi értéküket és hosszabb ideig működőképesek maradnak. A Kärcher Klear! termékcsalád nagyon nagy hatékonyságú kefesamponja literenként akár 200 autó tisztítására is képes, így különösen gazdaságos választás. A Klear!Brush RM 891 aktív habként is használható, ha szükséges. VDA-konform, és gyorsan szétválasztja az olajat és a vizet az olajleválasztóban. A készítményben található felületaktív anyagok az OECD szabvány szerint biológiailag lebomlóak.