VehiclePro Klear!Brush RM 891, 200l
Magas koncentrációjú, gyorsan száradó kefesampon az intenzív, mégis fényezésbarát mosáshoz. Támogatja az öntisztítást és meghosszabbítja a kefék élettartamát. VDA-konform.
A VehiclePro Klear!Brush RM 891 egy rendkívül hatékony, hidrofób hatású kefesampon, amely a lehető legjobb tisztítási és szárítási eredményt biztosítja a személygépkocsik és haszongépjárművek járműmosó rendszerekben történő mosásakor. Növeli a kefék csúszóképességét, ami segít megvédeni a fényezést, valamint támogatja a kefék öntisztulási folyamatát, így megőrzi értéküket és hosszabb ideig működőképesek maradnak. A Kärcher Klear! termékcsalád nagyon nagy hatékonyságú kefesamponja literenként akár 200 autó tisztítására is képes, így különösen gazdaságos választás. A Klear!Brush RM 891 aktív habként is használható, ha szükséges. VDA-konform, és gyorsan szétválasztja az olajat és a vizet az olajleválasztóban. A készítményben található felületaktív anyagok az OECD szabvány szerint biológiailag lebomlóak.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|200
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|11
|Csomagolási súly (kg)
|214
Tulajdonságok
- Hatékony kefesampon személy- és haszongépjármű mosáshoz
- Hozzájárul a kefék csúszásához, ezáltal megvédi a jármű felületét
- Víztaszító hatásával tökéletes szárítási eredményeket biztosít
- Optimális kefesiklási tulajdonságokat biztosít
- Nagy koncentrációjú
- VDA-konform
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
Alkalmazási területek
- Autók
- Haszongépjármű mosás