VehiclePro Klear!Brush RM 891, 200l

Magas koncentrációjú, gyorsan száradó kefesampon az intenzív, mégis fényezésbarát mosáshoz. Támogatja az öntisztítást és meghosszabbítja a kefék élettartamát. VDA-konform.

A VehiclePro Klear!Brush RM 891 egy rendkívül hatékony, hidrofób hatású kefesampon, amely a lehető legjobb tisztítási és szárítási eredményt biztosítja a személygépkocsik és haszongépjárművek járműmosó rendszerekben történő mosásakor. Növeli a kefék csúszóképességét, ami segít megvédeni a fényezést, valamint támogatja a kefék öntisztulási folyamatát, így megőrzi értéküket és hosszabb ideig működőképesek maradnak. A Kärcher Klear! termékcsalád nagyon nagy hatékonyságú kefesamponja literenként akár 200 autó tisztítására is képes, így különösen gazdaságos választás. A Klear!Brush RM 891 aktív habként is használható, ha szükséges. VDA-konform, és gyorsan szétválasztja az olajat és a vizet az olajleválasztóban. A készítményben található felületaktív anyagok az OECD szabvány szerint biológiailag lebomlóak.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 200
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 11
Csomagolási súly (kg) 214
Tulajdonságok
  • Hatékony kefesampon személy- és haszongépjármű mosáshoz
  • Hozzájárul a kefék csúszásához, ezáltal megvédi a jármű felületét
  • Víztaszító hatásával tökéletes szárítási eredményeket biztosít
  • Optimális kefesiklási tulajdonságokat biztosít
  • Nagy koncentrációjú
  • VDA-konform
VehiclePro Klear!Brush RM 891, 200l
VehiclePro Klear!Brush RM 891, 200l
VehiclePro Klear!Brush RM 891, 200l
VehiclePro Klear!Brush RM 891, 200l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
Alkalmazási területek
  • Autók
  • Haszongépjármű mosás
Tartozékok