A kifejezetten gazdaságos, nagy teljesítményű VehiclePro Klear!Dry RM 893 szárító segédanyag járműmosó berendezésekben történő alkalmazásra, lenyűgöző szárítóhatással, mivel a vízkeménységtől függetlenül képes a vízréteg robbanásszerűen gyors felbontására és ezáltal a legjobb szárítási eredmények elérésére. A VehiclePro Klear!Dry RM 893 megfelel a VDA követelményeinek. A 150 autó/liter hozamával a szer nagyon gazdaságosan használható.