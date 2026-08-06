VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l

Magas koncentrációjú habtisztító: nagyon jó habképződés, legjobb szennyeződésleválasztás, nagyon nagy szennyeződés-elvezető képesség, könnyen leöblíthető, kompatibilis a szárítószerekkel és viaszokkal. VDA-konform.

A járműmosó rendszerekben használva a VehiclePro Klear!Foam RM 892 aktív, intenzív hab a legnagyobb hozammal, a legalacsonyabb adagolással és kiváló tisztítási eredményekkel nyűgöz le. Az erősen koncentrált habtisztító megbízhatóan eltávolítja az olajat, zsírt és ásványi szennyeződéseket, ugyanakkor növeli a kefék siklási tulajdonságait - a személyautók és haszongépjárművek különösen kíméletes mosásához. Ezenkívül stabil és könnyen leöblíthető habszőnyeget hoz létre nagy szennyeződésfelvevő képességgel, és a hidrofób hatás révén előkészíti a tökéletes száradási eredményt. A Klear!Foam RM 892 az adagolás beállításával habzuhanyként/habfalként vagy kefesamponként is használható. A benne lévő felületaktív anyagok az OECD szerint biológiailag lebomlóak, azaz környezetbarát anyagok.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 10
Súly (kg) 10,4
Csomagolási súly (kg) 11,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 287 x 150 x 329
Tulajdonságok
  • Habintenzív, sampon személyautó mosáshoz.
  • Gond nélkül eltávolítja az olajakat, zsírokat és ásványi szennyeződéseket
  • Hozzájárul a kefék csúszásához, ezáltal megvédi a jármű felületét
  • Stabil, hatékony habtakarót hoz létre
  • Víztaszító hatásával tökéletes szárítási eredményeket biztosít
  • A speciális anyagok hozzájárulnak a jármű felületének tartós megőrzéséhez
  • Nagy koncentrációjú
  • VDA-konform
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l
VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
Alkalmazási területek
  • Autók
  • Haszongépjármű mosás
Tartozékok