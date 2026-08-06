VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l
Magas koncentrációjú habtisztító: nagyon jó habképződés, legjobb szennyeződésleválasztás, nagyon nagy szennyeződés-elvezető képesség, könnyen leöblíthető, kompatibilis a szárítószerekkel és viaszokkal. VDA-konform.
A járműmosó rendszerekben használva a VehiclePro Klear!Foam RM 892 aktív, intenzív hab a legnagyobb hozammal, a legalacsonyabb adagolással és kiváló tisztítási eredményekkel nyűgöz le. Az erősen koncentrált habtisztító megbízhatóan eltávolítja az olajat, zsírt és ásványi szennyeződéseket, ugyanakkor növeli a kefék siklási tulajdonságait - a személyautók és haszongépjárművek különösen kíméletes mosásához. Ezenkívül stabil és könnyen leöblíthető habszőnyeget hoz létre nagy szennyeződésfelvevő képességgel, és a hidrofób hatás révén előkészíti a tökéletes száradási eredményt. A Klear!Foam RM 892 az adagolás beállításával habzuhanyként/habfalként vagy kefesamponként is használható. A benne lévő felületaktív anyagok az OECD szerint biológiailag lebomlóak, azaz környezetbarát anyagok.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|10
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|10
|Súly (kg)
|10,4
|Csomagolási súly (kg)
|11,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|287 x 150 x 329
Tulajdonságok
- Habintenzív, sampon személyautó mosáshoz.
- Gond nélkül eltávolítja az olajakat, zsírokat és ásványi szennyeződéseket
- Hozzájárul a kefék csúszásához, ezáltal megvédi a jármű felületét
- Stabil, hatékony habtakarót hoz létre
- Víztaszító hatásával tökéletes szárítási eredményeket biztosít
- A speciális anyagok hozzájárulnak a jármű felületének tartós megőrzéséhez
- Nagy koncentrációjú
- VDA-konform
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
Alkalmazási területek
- Autók
- Haszongépjármű mosás