A járműmosó rendszerekben használva a VehiclePro Klear!Foam RM 892 aktív, intenzív hab a legnagyobb hozammal, a legalacsonyabb adagolással és kiváló tisztítási eredményekkel nyűgöz le. Az erősen koncentrált habtisztító megbízhatóan eltávolítja az olajat, zsírt és ásványi szennyeződéseket, ugyanakkor növeli a kefék siklási tulajdonságait - a személyautók és haszongépjárművek különösen kíméletes mosásához. Ezenkívül stabil és könnyen leöblíthető habszőnyeget hoz létre nagy szennyeződésfelvevő képességgel, és a hidrofób hatás révén előkészíti a tökéletes száradási eredményt. A Klear!Foam RM 892 az adagolás beállításával habzuhanyként/habfalként vagy kefesamponként is használható. A benne lévő felületaktív anyagok az OECD szerint biológiailag lebomlóak, azaz környezetbarát anyagok.