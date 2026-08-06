A Kärcher VehiclePro Klear!Glow RM 894 egy magas koncentrációjú, rendkívül gazdaságos és VDA-konform ápoló viasz személygépkocsik és haszongépjárművek számára, járműmosó és önkiszolgáló mosórendszerekben használható. A hatékony viasz magasfényű védőréteget hoz létre, amely akár 8 egymást követő mosásig védi a fényezést a káros környezeti hatásoktól. A speciális összetétel olyan felületmódosítást eredményez, amely jobb fényvisszaverődést és ezáltal tartósan magasfényű ápolóréteget tesz lehetővé. Emellett a viasz hidrofób hatása miatt kiváló száradási eredményeket biztosít, és a literenkénti kb. 100 autónyi hozamával egyúttal maximálisan gazdaságos is.