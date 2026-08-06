VehiclePro Klear!Glow RM 894, 10l

VehiclePro Klear!Glow RM 894: a fényezés kiváló védelmére a külső behatások ellen. Különleges fényes hatással és hosszantartó konzerválással, alacsony fogyasztás mellett. VDA-konform

A Kärcher VehiclePro Klear!Glow RM 894 egy magas koncentrációjú, rendkívül gazdaságos és VDA-konform ápoló viasz személygépkocsik és haszongépjárművek számára, járműmosó és önkiszolgáló mosórendszerekben használható. A hatékony viasz magasfényű védőréteget hoz létre, amely akár 8 egymást követő mosásig védi a fényezést a káros környezeti hatásoktól. A speciális összetétel olyan felületmódosítást eredményez, amely jobb fényvisszaverődést és ezáltal tartósan magasfényű ápolóréteget tesz lehetővé. Emellett a viasz hidrofób hatása miatt kiváló száradási eredményeket biztosít, és a literenkénti kb. 100 autónyi hozamával egyúttal maximálisan gazdaságos is.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 4
Súly (kg) 10,1
Csomagolási súly (kg) 10,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 287 x 150 x 329
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 10l
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 10l
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 10l
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 10l
Alkalmazási területek
  • Autók
  • Haszongépjármű mosás
Tartozékok