VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20l
VehiclePro Klear!Glow RM 894: a fényezés kiváló védelmére a külső behatások ellen. Különleges fényes hatással és hosszantartó konzerválással, alacsony fogyasztás mellett. VDA-konform
A Kärcher VehiclePro Klear!Glow RM 894 egy magas koncentrációjú, rendkívül gazdaságos és VDA-konform ápoló viasz személygépkocsik és haszongépjárművek számára, járműmosó és önkiszolgáló mosórendszerekben használható. A hatékony viasz magasfényű védőréteget hoz létre, amely akár 8 egymást követő mosásig védi a fényezést a káros környezeti hatásoktól. A speciális összetétel olyan felületmódosítást eredményez, amely jobb fényvisszaverődést és ezáltal tartósan magasfényű ápolóréteget tesz lehetővé. Emellett a viasz hidrofób hatása miatt kiváló száradási eredményeket biztosít, és a literenkénti kb. 100 autónyi hozamával egyúttal maximálisan gazdaságos is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|4
|Csomagolási súly (kg)
|21
Alkalmazási területek
- Autók
- Haszongépjármű mosás