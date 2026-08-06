VehiclePro Klear!Prewash RM 890, 10l

A lúgos, VDA-konform előtisztító szinte pillanatok alatt eltávolítja az úti szennyeződéseket, a zsírt és a rovarmaradványokat. Alkalmas minden vízrendszerhez és vízkeménységhez.

Ultraerős, mégis kíméletes a személygépkocsik és haszongépjárművek fényezéséhez: a járműmosó rendszerekben használható VehiclePro Klear!PreWash RM 890 magas koncentrációjú, lúgos előtisztítószer különösen hatásos a megtapadt rovarmaradványok okozta erős szennyeződések esetén, és megbízhatóan oldja a zsírt, az olajat és a károsanyag-kibocsátás okozta szennyeződéseket is. Ez teszi a Kärcher Klear! termékcsalád tisztítószerét a kiváló mosási eredmények fontos kiegészítőjévé. A VehiclePro Klear!PreWash RM 890 VDA-konform, bármilyen vízkeménység mellett, minden vízkezelő rendszerrel alkalmazható. A 100 autó/liter teljesítményével különösen gazdaságos a használata.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 12
Súly (kg) 10,7
Csomagolási súly (kg) 11,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 287 x 150 x 329
Tulajdonságok
  • Nagy koncentrációjú
  • Kemény a szennyeződésekkel szemben, gyengéd a felületekkel
  • Könnyedén kitűnő tisztítási eredményeket hoz
  • Bármilyen vízkeménység esetén hatékony
  • Megbízhatóan oldja a zsír-, olaj- és kipufogógázból származó szennyeződéseket. Lágyítja a rovarok okozta szennyeződést és megbízhatóan fel is oldja
  • Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
VehiclePro Klear!Prewash RM 890, 10l
VehiclePro Klear!Prewash RM 890, 10l
VehiclePro Klear!Prewash RM 890, 10l
VehiclePro Klear!Prewash RM 890, 10l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P405 Elzárva tárolandó.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Alkalmazási területek
  • Személyautó
Tartozékok