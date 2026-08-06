Ultraerős, mégis kíméletes a személygépkocsik és haszongépjárművek fényezéséhez: a járműmosó rendszerekben használható VehiclePro Klear!PreWash RM 890 magas koncentrációjú, lúgos előtisztítószer különösen hatásos a megtapadt rovarmaradványok okozta erős szennyeződések esetén, és megbízhatóan oldja a zsírt, az olajat és a károsanyag-kibocsátás okozta szennyeződéseket is. Ez teszi a Kärcher Klear! termékcsalád tisztítószerét a kiváló mosási eredmények fontos kiegészítőjévé. A VehiclePro Klear!PreWash RM 890 VDA-konform, bármilyen vízkeménység mellett, minden vízkezelő rendszerrel alkalmazható. A 100 autó/liter teljesítményével különösen gazdaságos a használata.