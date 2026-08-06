VehiclePro Klear!Rim RM 896, 10l
Rendkívül erős prémium felnitisztító minden bevont ötvözött és acélból készült felnihez. Magas koncentrációjú, lúgos, ugyanakkor különösen kíméletes az anyagokhoz.
A VehiclePro Klear!Rim RM 896 a Kärcher prémium felnitisztítója a legmakacsabb szennyeződések könnyed eltávolítására a járműmosás során. A Kärcher Klear!Line termékcsalád magas koncentrációjú tisztítószere alkalmas a járműmosó berendezésekben való használatra, gyorsan, megbízhatóan és rendkívül hatékonyan távolítja el a fékpor, a gumiabroncsok kopása, a vízkő és az útszóró só okozta maradványokat. Az anyagkímélő prémium termék nem támadja meg sem az alumínium- és acélfelniket, sem a bevonat nélküli betonpadlót, illetve az acél kerékjárati íveket. Emellett a VehiclePro Klear!Rim RM 896 a literenként mintegy 400 felni tisztítási teljesítményével nagyon gazdaságos, ráadásul több mint 90 százalékban biológiailag lebomló - a benne lévő felületaktív anyagok megfelelnek a 648/2004 EEC szabványnak.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|10
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|13
|Súly (kg)
|10,9
|Csomagolási súly (kg)
|11,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|287 x 150 x 329
Tulajdonságok
- nagy hatékonyságú felnitisztító
- megbízhatóan eltávolítja a fékport, guminyomot, téli sómaradványokat és vízkő foltokat
- Anyagkímélő
- Nem támadja meg a betonpadlót és a fém kerék általi mélyedéseket sem.
- gyors hatású
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- 90%-ban biológiailag lebomlik
- NTA-mentes
- Nagy koncentrációjú
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Alkalmazási területek
- Felnitisztítás