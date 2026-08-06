VehiclePro Klear!Rim RM 896, 10l

Rendkívül erős prémium felnitisztító minden bevont ötvözött és acélból készült felnihez. Magas koncentrációjú, lúgos, ugyanakkor különösen kíméletes az anyagokhoz.

A VehiclePro Klear!Rim RM 896 a Kärcher prémium felnitisztítója a legmakacsabb szennyeződések könnyed eltávolítására a járműmosás során. A Kärcher Klear!Line termékcsalád magas koncentrációjú tisztítószere alkalmas a járműmosó berendezésekben való használatra, gyorsan, megbízhatóan és rendkívül hatékonyan távolítja el a fékpor, a gumiabroncsok kopása, a vízkő és az útszóró só okozta maradványokat. Az anyagkímélő prémium termék nem támadja meg sem az alumínium- és acélfelniket, sem a bevonat nélküli betonpadlót, illetve az acél kerékjárati íveket. Emellett a VehiclePro Klear!Rim RM 896 a literenként mintegy 400 felni tisztítási teljesítményével nagyon gazdaságos, ráadásul több mint 90 százalékban biológiailag lebomló - a benne lévő felületaktív anyagok megfelelnek a 648/2004 EEC szabványnak.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13
Súly (kg) 10,9
Csomagolási súly (kg) 11,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 287 x 150 x 329
Tulajdonságok
  • nagy hatékonyságú felnitisztító
  • megbízhatóan eltávolítja a fékport, guminyomot, téli sómaradványokat és vízkő foltokat
  • Anyagkímélő
  • Nem támadja meg a betonpadlót és a fém kerék általi mélyedéseket sem.
  • gyors hatású
  • A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
  • 90%-ban biológiailag lebomlik
  • NTA-mentes
  • Nagy koncentrációjú
VehiclePro Klear!Rim RM 896, 10l
VehiclePro Klear!Rim RM 896, 10l
VehiclePro Klear!Rim RM 896, 10l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
  • P405 Elzárva tárolandó.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Alkalmazási területek
  • Felnitisztítás
Tartozékok