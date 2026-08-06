VehiclePro Klear!Shine RM 895, 10l
VehiclePro Klear!Shine RM 895 a tökéletes felületkezelésért. Erős, hosszantartó lakkvédelmet nyújt a külső tényezőkkel szemben, és lenyűgöző fényt biztosít.
A VehiclePro Klear!Shine RM 895 a Kärcher hosszú távú védelmet nyújtó csúcskategóriás viaszos ápolója. Az autómosó rendszerekben való használatra kifejlesztett és rendkívül gazdaságos wax a legmagasabb igényeknek is megfelel, hiszen a koncentrátummal literenként akár 125 jármű ápolása is lehetséges. Tökéletes felületet varázsol lenyűgöző fényes hatással - függetlenül attól, hogy kemény vagy lágy vizet használunk, és anélkül, hogy maradványokat hagyna a jármű ablakain. A magasfényű konzerválószer akár 8 további mosásig védi a fényezést, hosszan tartó gyöngyöző hatást biztosít a jármű felületén a kiváló száradási eredmények érdekében, és természetesen VDA-konform.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|10
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|4
|Súly (kg)
|9,9
|Csomagolási súly (kg)
|10,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|287 x 150 x 329
Alkalmazási területek
- Autók