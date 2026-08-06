A VehiclePro Klear!Shine RM 895 a Kärcher hosszú távú védelmet nyújtó csúcskategóriás viaszos ápolója. Az autómosó rendszerekben való használatra kifejlesztett és rendkívül gazdaságos wax a legmagasabb igényeknek is megfelel, hiszen a koncentrátummal literenként akár 125 jármű ápolása is lehetséges. Tökéletes felületet varázsol lenyűgöző fényes hatással - függetlenül attól, hogy kemény vagy lágy vizet használunk, és anélkül, hogy maradványokat hagyna a jármű ablakain. A magasfényű konzerválószer akár 8 további mosásig védi a fényezést, hosszan tartó gyöngyöző hatást biztosít a jármű felületén a kiváló száradási eredmények érdekében, és természetesen VDA-konform.