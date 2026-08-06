VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 200l
Szárítás, védelem és ápolás egyben. A folyékony gyöngyviasz lehetővé teszi a vízréteg gyors, nagy felületű eloszlatását teszi lehetővé, ami kiváló száradást eredményez, különösen kemény víz esetén.
A folyékony VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic hatékony szárítási segédanyag, amely ideális a járműmosó rendszerekben és a nagynyomású tisztítókkal történő használatra. Az ápolószer különösen hatékony a közepesen kemény vagy kemény víz használata esetén; a vízréteg nagy felületen történő gyors eloszlását okozza, így nagyon jó száradási eredményt biztosít. A viasz növeli a festék fényét, emellett megfelel a VDA szabványnak, és nem tartalmaz ásványi olajokat és ásványi szénhidrogéneket. Ezenkívül a benne lévő felületaktív anyagok a 648/2004 EGK-nak megfelelően biológiailag lebomlóak. A magas, literenként akár 83 autós hozam lehetővé teszi a szer igen gazdaságos felhasználását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|200
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|4
|Csomagolási súly (kg)
|206
Kompatibilis készülékek
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 – előkonfigurált Steam Mode
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA
Alkalmazási területek
- Személyautó
- Haszongépjármű mosás