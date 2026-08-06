VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 200l

Szárítás, védelem és ápolás egyben. A folyékony gyöngyviasz lehetővé teszi a vízréteg gyors, nagy felületű eloszlatását teszi lehetővé, ami kiváló száradást eredményez, különösen kemény víz esetén.

A folyékony VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic hatékony szárítási segédanyag, amely ideális a járműmosó rendszerekben és a nagynyomású tisztítókkal történő használatra. Az ápolószer különösen hatékony a közepesen kemény vagy kemény víz használata esetén; a vízréteg nagy felületen történő gyors eloszlását okozza, így nagyon jó száradási eredményt biztosít. A viasz növeli a festék fényét, emellett megfelel a VDA szabványnak, és nem tartalmaz ásványi olajokat és ásványi szénhidrogéneket. Ezenkívül a benne lévő felületaktív anyagok a 648/2004 EGK-nak megfelelően biológiailag lebomlóak. A magas, literenként akár 83 autós hozam lehetővé teszi a szer igen gazdaságos felhasználását.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 200
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 4
Csomagolási súly (kg) 206
VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 200l
VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 200l
VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 200l
VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 200l
Alkalmazási területek
  • Személyautó
  • Haszongépjármű mosás
Tartozékok