Fertőtlenítő tisztítószer RM 732, 5l, 5l
Fertőtlenítő tisztítószer. Bakteriális, gombaölő és vírus elleni nagyon jó tisztítási hatással rendelkezik. DGHM listán szerepel.
Tisztítson és fertőtlenítsen egyetlen lépésben a Kärcher RM 732 folyékony fertőtlenítő tisztítószer segítségével. Az RM 732 erőfeszítés nélkül megbirkózik az olajokkal, zsírokkal és ásványi szennyeződésekkel, miközben hatékony baktériumölő, élesztőgombaölő és korlátozottan vírusölő hatású is számos kórokozó, például az Escherichia coli, a Candida albicans vagy a SARS-CoV-2 koronavírus esetében. Ez teszi az RM 732-t tökéletesen alkalmazhatóvá az élelmiszer-feldolgozó iparban, az élelmiszeriparban és még egyéb higiéniailag érzékeny területeken is, egészen az egészségügyig. Az RM 732 nem hagy maradandó szagot, mivel nem tartalmaz aldehideket, fenolokat, alkoholt vagy klórt, és könnyedén, illetve nagyon sokféleképpen alkalmazható. Nemcsak hagyományos spray-ként használható a felületek áttörlésekor, hanem nagyobb felületekre is alkalmazható tisztítószeres permetezővel, súroló-szívógépekkel vagy magasnyomású mosókkal is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|5
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|10
|Súly (kg)
|5,1
|Csomagolási súly (kg)
|5,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|192 x 145 x 248
Kompatibilis készülékek
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/60 C Classic Ep
- BR 30/1 C Bp Pack 18/30
- BR 30/1 C Bp Pack S 18/25 *EU *EU
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SX Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 – előkonfigurált Steam Mode
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 CXA eB
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1 – előkonfigurált
- HDS trailer 17/20 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HWE 860
Alkalmazási területek
- Tejcsarnok
- Felülettisztítás és fertőtlenítés
- Fitness- és wellness helyiségek tisztítása
- Felülettisztítás
- Tartózkodási- és kezelőhelységek
- Szaniter helységek