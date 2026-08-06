Tisztítson és fertőtlenítsen egyetlen lépésben a Kärcher RM 732 folyékony fertőtlenítő tisztítószer segítségével. Az RM 732 erőfeszítés nélkül megbirkózik az olajokkal, zsírokkal és ásványi szennyeződésekkel, miközben hatékony baktériumölő, élesztőgombaölő és korlátozottan vírusölő hatású is számos kórokozó, például az Escherichia coli, a Candida albicans vagy a SARS-CoV-2 koronavírus esetében. Ez teszi az RM 732-t tökéletesen alkalmazhatóvá az élelmiszer-feldolgozó iparban, az élelmiszeriparban és még egyéb higiéniailag érzékeny területeken is, egészen az egészségügyig. Az RM 732 nem hagy maradandó szagot, mivel nem tartalmaz aldehideket, fenolokat, alkoholt vagy klórt, és könnyedén, illetve nagyon sokféleképpen alkalmazható. Nemcsak hagyományos spray-ként használható a felületek áttörlésekor, hanem nagyobb felületekre is alkalmazható tisztítószeres permetezővel, súroló-szívógépekkel vagy magasnyomású mosókkal is.