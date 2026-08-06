Fertőtlenítőszer RM 735, 5l, 5l

Hatékony semleges fertőtlenítőszer. Bakteriális, gombaölő, és vírus elleni hatású (pl: Hepatitis B) DGHM listán szerepel.

A közintézményekben, a szállodaiparban, a vendéglátásban, az egészségügyben és számos más helyen is ideális az -  EN 14476 szabvány szerint tesztelt -  RM 735 folyékony fertőtlenítőszerünk használata, amely a kórokozók különösen széles skálája, köztük az új koronavírus, a SARS-CoV-2 elleni magas hatékonysága miatt lenyűgöző eredményeket produkál. Jelentős baktériumölő, élesztőgombaölő és korlátozottan vírusölő tulajdonságai ellenére igazán kíméletes a különféle anyagokkal, még akrilüveg (Plexiglas®), linóleum, PVC és eloxált alumínium felületek esetében is. Használható hagyományos spray-ként a felületek áttörlésekor, valamint nagyobb felületekre is alkalmazható tisztítószeres permetezővel, súroló-szívógéppel, magasnyomású mosóval vagy a PS 4/7 Bp Misterrel. Az RM 735 fertőtlenítőszer pH-semleges, nem tartalmaz aldehideket, fenolokat, alkoholt vagy klórt, és nem hagy maradandó szagot sem.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 8
Csomagolási súly (kg) 5,1
Fertőtlenítőszer RM 735, 5l, 5l
Fertőtlenítőszer RM 735, 5l, 5l
Fertőtlenítőszer RM 735, 5l, 5l
Fertőtlenítőszer RM 735, 5l, 5l
Fertőtlenítőszer RM 735, 5l, 5l
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Tejcsarnok
  • Fertőtlenítés
  • Tartózkodási- és kezelőhelységek
  • Fitness- és wellness helyiségek tisztítása
  • Szaniter helységek
  • Külső fertőtlenítéshez és a WPD vízadagoló vízadagoló területének fertőtlenítéséhez.
Tartozékok