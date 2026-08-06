A közintézményekben, a szállodaiparban, a vendéglátásban, az egészségügyben és számos más helyen is ideális az - EN 14476 szabvány szerint tesztelt - RM 735 folyékony fertőtlenítőszerünk használata, amely a kórokozók különösen széles skálája, köztük az új koronavírus, a SARS-CoV-2 elleni magas hatékonysága miatt lenyűgöző eredményeket produkál. Jelentős baktériumölő, élesztőgombaölő és korlátozottan vírusölő tulajdonságai ellenére igazán kíméletes a különféle anyagokkal, még akrilüveg (Plexiglas®), linóleum, PVC és eloxált alumínium felületek esetében is. Használható hagyományos spray-ként a felületek áttörlésekor, valamint nagyobb felületekre is alkalmazható tisztítószeres permetezővel, súroló-szívógéppel, magasnyomású mosóval vagy a PS 4/7 Bp Misterrel. Az RM 735 fertőtlenítőszer pH-semleges, nem tartalmaz aldehideket, fenolokat, alkoholt vagy klórt, és nem hagy maradandó szagot sem.