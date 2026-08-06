Habtisztító, savas RM 59 ASF, 20l, 20l

Könnyedén eltávolítja a makacs lerakódásokat és rétegeket, mint a mész, rozsda, zsír, fehérje, sörkő és tejkő a csempéken és tartályokon. Nagyon stabil habtakaró minden felületen.

A savas PressurePro habtisztító RM 59 színezék- és illatanyagmentes, és természetes hangya- és citromsav erőteljes kombinációját tartalmazza, amely a habképző felületaktív anyagokkal kölcsönhatásba lépve megbízhatóan eltávolítja még a rendkívül makacs szennyeződéseket is. Ennek érdekében a tisztítószer stabil habtakarót képez (még függőleges felületeken is) intenzív tisztítóerővel, amely mindazonáltal könnyen leöblíthető. A tejkő- és sörkőmaradványok, rozsda, zsír, fehérjék, mész és egyéb ásványi szennyeződések vagy permetezőszer-maradványok, például rovarirtószerek maradványai nyom nélkül eltávolíthatók. A PressurePro RM 57, RM 58 és RM 59 tisztítószerekkel a Kärcher az élelmiszeriparban, a vendéglátásban, a közétkeztetésben, a menzákon, a nagykonyhákban, a húsüzemekben, a vágóhidakon és a pékségekben magasnyomású alkalmazásokhoz kínál habtisztító szereket Institut Fresenius HACCP-megfelelőségi tanúsítvánnyal. A követelményektől és a felhasználási céltól függően alkalmasak felületek, falak, padlók, szállítószalagok, gépek, készülékek, ládák, élelmiszertartályok és -hordók, valamint hűtőházak tisztítására.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 2
Súly (kg) 21,2
Csomagolási súly (kg) 22
Méretek (H × Sz × M) (mm) 260 x 237 x 430
Tulajdonságok
  • Magasnyomású habtisztítószer
  • Eltávolítja a makacs vízkő-, rozsda-, zsír-, fehérje-, sör- és tejköves szennyeződéseket.
  • Anyagkímélő
  • hosszan tartó habszőnyeget képez
  • Nagyon jó lemosási tulajdonságok
  • A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
  • Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
  • NTA-mentes
Habtisztító, savas RM 59 ASF, 20l, 20l
Habtisztító, savas RM 59 ASF, 20l, 20l
Habtisztító, savas RM 59 ASF, 20l, 20l
Habtisztító, savas RM 59 ASF, 20l, 20l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H315 Bőrirritáló hatású.
  • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
  • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
  • P280a Védőkesztyű / szemvédő / arcvédő használata kötelező.
  • P302 + P352a HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Tejcsarnok
  • Falak, járólapok
  • Felülettisztítás
  • Élelmiszert szállító tartályautók
Tartozékok