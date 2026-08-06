A savas PressurePro habtisztító RM 59 színezék- és illatanyagmentes, és természetes hangya- és citromsav erőteljes kombinációját tartalmazza, amely a habképző felületaktív anyagokkal kölcsönhatásba lépve megbízhatóan eltávolítja még a rendkívül makacs szennyeződéseket is. Ennek érdekében a tisztítószer stabil habtakarót képez (még függőleges felületeken is) intenzív tisztítóerővel, amely mindazonáltal könnyen leöblíthető. A tejkő- és sörkőmaradványok, rozsda, zsír, fehérjék, mész és egyéb ásványi szennyeződések vagy permetezőszer-maradványok, például rovarirtószerek maradványai nyom nélkül eltávolíthatók. A PressurePro RM 57, RM 58 és RM 59 tisztítószerekkel a Kärcher az élelmiszeriparban, a vendéglátásban, a közétkeztetésben, a menzákon, a nagykonyhákban, a húsüzemekben, a vágóhidakon és a pékségekben magasnyomású alkalmazásokhoz kínál habtisztító szereket Institut Fresenius HACCP-megfelelőségi tanúsítvánnyal. A követelményektől és a felhasználási céltól függően alkalmasak felületek, falak, padlók, szállítószalagok, gépek, készülékek, ládák, élelmiszertartályok és -hordók, valamint hűtőházak tisztítására.