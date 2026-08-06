Add-on kit Control transformer
Elektromos szekrény vezérlőtranszformátorral (100 VA névleges teljesítmény) és 10 m-es vezetékkel (dugós csatlakozóval) a HKF 30/14-E belső tisztítófejhez.
Elektromos szekrény vezérlőtranszformátorral (névleges teljesítmény 100 Volt-amper) és 10 méteres vezetékkel (dugós csatlakozóval) a HKF 30/14-E belső tisztítófejhez. Az elektromos szekrény bemeneti feszültségei: 230 volt, 400 volt, 420 volt és 460 volt, 50/60 hertz. Az elektromos szekrény kimeneti feszültségei: 24 volt/AC.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|230 - 460
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Csomagolási súly (kg)
|6,6