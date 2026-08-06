Hordótisztító BC 14/12

A BC 14/12 hordótisztító egy szórófejes berendezés tartályok és hordók - különösen 225 és 600 liter közötti tölgyfahordók - belső tisztítására.

A BC 14/12 hordótisztítóval a hordók tisztítása egyszerűbb és gazdaságosabb, mint valaha. Nincs szükség időigényes áthelyezésre, mert a hordótisztítót közvetlenül a hordóba vagy a tartályba kell behelyezni, és a tisztítás máris megkezdődhet. A tisztítás után egy egyszerű kézmozdulat elegendő ahhoz, hogy a készüléket a magasnyomású tisztításról azonnal szívó üzemmódra kapcsolja, és ezáltal a hordót vagy a tartályt ismét használatra kész állapotba hozza. Ez az eljárás annyira meggyőző, hogy a weinsbergi Állami Szőlészeti és Gyümölcstermesztési Oktató- és Kutatóintézet is a mi hordótisztítónkat használja oktatási célokra és a barrique-hordók tisztítására.

Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás Elektromos
Fúvókák száma (Darab(ok)) 2
Átfolyás (l / h) 1400
Fordulatszám (fordulat) 62
Szerelési hossz (mm) 315 - 900
Tápfeszültség (V) 115 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Tartálynyitás (mm) min. 40
Hőmérséklet (°C) max. 80
Súly (kg) 4,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1170
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