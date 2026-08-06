A BC 14/12 hordótisztítóval a hordók tisztítása egyszerűbb és gazdaságosabb, mint valaha. Nincs szükség időigényes áthelyezésre, mert a hordótisztítót közvetlenül a hordóba vagy a tartályba kell behelyezni, és a tisztítás máris megkezdődhet. A tisztítás után egy egyszerű kézmozdulat elegendő ahhoz, hogy a készüléket a magasnyomású tisztításról azonnal szívó üzemmódra kapcsolja, és ezáltal a hordót vagy a tartályt ismét használatra kész állapotba hozza. Ez az eljárás annyira meggyőző, hogy a weinsbergi Állami Szőlészeti és Gyümölcstermesztési Oktató- és Kutatóintézet is a mi hordótisztítónkat használja oktatási célokra és a barrique-hordók tisztítására.