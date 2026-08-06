Hordótisztító BC 14/12
A BC 14/12 hordótisztító egy szórófejes berendezés tartályok és hordók - különösen 225 és 600 liter közötti tölgyfahordók - belső tisztítására.
A BC 14/12 hordótisztítóval a hordók tisztítása egyszerűbb és gazdaságosabb, mint valaha. Nincs szükség időigényes áthelyezésre, mert a hordótisztítót közvetlenül a hordóba vagy a tartályba kell behelyezni, és a tisztítás máris megkezdődhet. A tisztítás után egy egyszerű kézmozdulat elegendő ahhoz, hogy a készüléket a magasnyomású tisztításról azonnal szívó üzemmódra kapcsolja, és ezáltal a hordót vagy a tartályt ismét használatra kész állapotba hozza. Ez az eljárás annyira meggyőző, hogy a weinsbergi Állami Szőlészeti és Gyümölcstermesztési Oktató- és Kutatóintézet is a mi hordótisztítónkat használja oktatási célokra és a barrique-hordók tisztítására.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás
|Elektromos
|Fúvókák száma (Darab(ok))
|2
|Átfolyás (l / h)
|1400
|Fordulatszám (fordulat)
|62
|Szerelési hossz (mm)
|315 - 900
|Tápfeszültség (V)
|115 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Tartálynyitás (mm)
|min. 40
|Hőmérséklet (°C)
|max. 80
|Súly (kg)
|4,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1170
Kompatibilis készülékek
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/13 P Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SX Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 CXA eB
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
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