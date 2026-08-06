A zselés PressurePro homlokzattisztító RM 43 gél állagú termékünk átfogó tisztítási megoldás a házak homlokzatainak hosszú távú védelmére az időjárási és egyéb hatásoktól, értékük megőrzésére és a költséges felújítási intézkedések csökkentésére. Legyen szó kő-, klinker-, durva vakolat-, műanyag-, fa- vagy üveghomlokzatról: az eső és a nedvesség ugyanúgy hatással van rájuk, mint a hőség és a szárazság, a szél, a jégeső, a hó és a jég vagy a közlekedésből származó kipufogógázok, illetve a fűtési rendszerek és az ipari szennyeződés- kibocsátások. Az eredmény lerakódások és szennyeződések; még a moha, az algák és a gombák is megtelepedhetnek, és maradandó károkat okozhatnak a felületen. Gél állagának köszönhetően a PressurePro homlokzattisztító RM 43 kiválóan tapad gyakorlatilag bármilyen felületen, és megbízhatóan és hatékonyan távolítja el a kormot, olajat, zsírt és a környezeti szennyeződéseket. Természetesen tökéletesen alkalmas a Kärcher homlokzattisztítási rendszermegoldás eszközeivel való hatékony használatra.