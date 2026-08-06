PressurePro Homlokzattisztító, gél RM 43, 20l

Erőteljes homlokzattisztító gél formulával. Eltávolítja a kormot, olajat, zsírt és környezeti foltokat. Alkalmas kővel, téglával, durva vakolattal, műanyaggal, fával és üveggel burkolt homlokzatokhoz.

A zselés PressurePro homlokzattisztító RM 43 gél állagú termékünk átfogó tisztítási megoldás a házak homlokzatainak hosszú távú védelmére az időjárási és egyéb hatásoktól, értékük megőrzésére és a költséges felújítási intézkedések csökkentésére. Legyen szó kő-, klinker-, durva vakolat-, műanyag-, fa- vagy üveghomlokzatról: az eső és a nedvesség ugyanúgy hatással van rájuk, mint a hőség és a szárazság, a szél, a jégeső, a hó és a jég vagy a közlekedésből származó kipufogógázok, illetve a fűtési rendszerek és az ipari szennyeződés- kibocsátások. Az eredmény lerakódások és szennyeződések; még a moha, az algák és a gombák is megtelepedhetnek, és maradandó károkat okozhatnak a felületen. Gél állagának köszönhetően a PressurePro homlokzattisztító RM 43 kiválóan tapad gyakorlatilag bármilyen felületen, és megbízhatóan és hatékonyan távolítja el a kormot, olajat, zsírt és a környezeti szennyeződéseket. Természetesen tökéletesen alkalmas a Kärcher homlokzattisztítási rendszermegoldás eszközeivel való hatékony használatra.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 14
Súly (kg) 23,1
Csomagolási súly (kg) 24
Méretek (H × Sz × M) (mm) 260 x 230 x 420
Tulajdonságok
  • Hatékony magasnyomású tisztítószer
  • Feloldja a makacs olaj-,zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződéseket
  • Ideális kő, klinker, nyers vakolat, műanyag, fa és üveg homlokzatok tisztítására.
  • Nagyon jó tapadási tulajdonságok függőleges felületen is a zselé állagnak köszönhetően
  • Anyagkímélő
  • A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
  • NTA-mentes
PressurePro Homlokzattisztító, gél RM 43, 20l
PressurePro Homlokzattisztító, gél RM 43, 20l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
  • P405 Elzárva tárolandó.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Homlokzattisztítás
Tartozékok