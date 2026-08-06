PressurePro Olaj és zsíroldó Extra RM 31 eco!efficiency, 2.5l
Nagy koncentrátumú magasnyomású alaptisztítószer. Rendkívül hatékonyan távolítja el az olyan legmakacsabb szennyeződéseket is mint az olaj, zsír, kátrány, korom és füstgyanta minden hőmérséklet tartományban. Az eco!efficiency képletnek köszönhetően rendkívül gazdaságos, erős tisztítóhatású és környezetkímélő.
A PressurePro Olaj- és zsírtisztító Extra RM 31 eco!efficiency speciális formulájával az eco!efficiency üzemmóddal rendelkező magasnyomású tisztítókban való használatra lett kifejlesztve, és így áthidalja a 60 °C-nál alacsonyabb vízhőmérsékletből adódó tisztítási teljesítménybeli hátrányt. Erőteljes tisztítóhatást biztosít minden hőmérséklettartományban, és akár gőzfokozatban is használható 150 °C-ig. Az erősen koncentrált, szilikonmentes és könnyen szétválasztó formula gond nélkül eltávolítja a nehéz olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket, miközben különösen gazdaságos, költségtakarékos és környezetbarát. A műhelyekben vagy mezőgazdasági üzemekben motormosásra és alkatrésztisztításra alkalmas erőteljes alaptisztítóként más területeken is lenyűgöző, például a homlokzattisztításban a károsanyag-kibocsátás, madárürülék vagy rovarmaradványok okozta szennyeződések eltávolításakor, valamint az élelmiszeriparban tartálybelső tisztítására is használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|2,5
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|4
|pH-érték
|14
|Csomagolási súly (kg)
|3,1
Tulajdonságok
- Hatékony környezetkímélő magasnyomású tisztítószer
- Feloldja a legmakacsabb olaj-, zsír-, kátrány-,korom és füstgyanta lerakódásokat
- Hatékony tisztítás minden hőmérsékleten.
- kellemes, friss illat
- Foszfátmentes
- szilikonmentes
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- NTA-mentes
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Kompatibilis készülékek
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 – előkonfigurált Steam Mode
Alkalmazási területek
- Szállítási területek és gépek
- Istálló tisztítás
- Hordótisztítás
- Jármű-/motormosás
- Alkatrésztisztítás
- Felület zsírtalanítás
- Élelmiszert szállító tartályautók
- Homlokzattisztítás