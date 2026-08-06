Sokoldalú termék az olajok, zsírok és szerves anyagok eltávolításához magasnyomású mosókkal- Natural Active Cleaner RM 82N a Kärcher-től. A lúgos tisztítószer, amely szerepel a FiBL németországi biotermesztés erőforrásainak listáján, több mint 99 százalékban természetes összetevőkből készül. A formula felületaktív anyagai búzakorpából, kukoricából és más természetes erőforrásokból származnak, és teljesen biológiailag lebomlanak. Akár (organikus) mezőgazdaság vagy a szállítás ipar, az élelmiszeripar, az élelmiszeripar, az építőiparban oldalak vagy a műhelyek - bárhol, ahol gépek, járművek, traktorok, dobozok, hordók, hideg tároló szobák, padló és még tarpaulins vagy szállítószalagok kell tisztítani, ez a fenntartható és természetes aktív tisztább van fel a feladat a maximális tisztító hatalom. Szilikon-, illat- és színezékmentes, könnyen szétválasztható és rendkívül kíméletes az anyagokhoz - még a fémekhez és a festett felületekhez is, a korróziómentes formulának köszönhetően. Ráadásul a PressurePro Natural Active Cleaner, lúgos RM 82N alacsony vízhőmérsékleten is hatékony tisztítóerőt biztosít, és akár 90 °C-os forróvizes magasnyomású mosókkal is használható.