PressurePro Természetes aktív tisztítószer, lúgos RM 82N, 10l
Természetes, lúgos aktív tisztítószer megújuló nyersanyagokból. Rendkívül erőteljes tisztító hatást biztosít, valamint hideg vizes és meleg vizes magasnyomású mosókkal egyaránt használható.
Sokoldalú termék az olajok, zsírok és szerves anyagok eltávolításához magasnyomású mosókkal- Natural Active Cleaner RM 82N a Kärcher-től. A lúgos tisztítószer, amely szerepel a FiBL németországi biotermesztés erőforrásainak listáján, több mint 99 százalékban természetes összetevőkből készül. A formula felületaktív anyagai búzakorpából, kukoricából és más természetes erőforrásokból származnak, és teljesen biológiailag lebomlanak. Akár (organikus) mezőgazdaság vagy a szállítás ipar, az élelmiszeripar, az élelmiszeripar, az építőiparban oldalak vagy a műhelyek - bárhol, ahol gépek, járművek, traktorok, dobozok, hordók, hideg tároló szobák, padló és még tarpaulins vagy szállítószalagok kell tisztítani, ez a fenntartható és természetes aktív tisztább van fel a feladat a maximális tisztító hatalom. Szilikon-, illat- és színezékmentes, könnyen szétválasztható és rendkívül kíméletes az anyagokhoz - még a fémekhez és a festett felületekhez is, a korróziómentes formulának köszönhetően. Ráadásul a PressurePro Natural Active Cleaner, lúgos RM 82N alacsony vízhőmérsékleten is hatékony tisztítóerőt biztosít, és akár 90 °C-os forróvizes magasnyomású mosókkal is használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|10
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|11
|Csomagolási súly (kg)
|11,2
Videók
Kompatibilis készülékek
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SX Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 – előkonfigurált Steam Mode
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 CXA eB
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1 – előkonfigurált
- HDS trailer 17/20 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HWE 860
Alkalmazási területek
- Szállítási területek és gépek
- Jármű-/motormosás
- Alkatrésztisztítás
- Felület zsírtalanítás
- Padló- és felülettisztítás