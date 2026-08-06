PressurePro Természetes aktív tisztítószer, lúgos RM 82N, 10l

Természetes, lúgos aktív tisztítószer megújuló nyersanyagokból. Rendkívül erőteljes tisztító hatást biztosít, valamint hideg vizes és meleg vizes magasnyomású mosókkal egyaránt használható.

Sokoldalú termék az olajok, zsírok és szerves anyagok eltávolításához magasnyomású mosókkal- Natural Active Cleaner RM 82N a Kärcher-től. A lúgos tisztítószer, amely szerepel a FiBL németországi biotermesztés erőforrásainak listáján, több mint 99 százalékban természetes összetevőkből készül. A formula felületaktív anyagai búzakorpából, kukoricából és más természetes erőforrásokból származnak, és teljesen biológiailag lebomlanak. Akár (organikus) mezőgazdaság vagy a szállítás ipar, az élelmiszeripar, az élelmiszeripar, az építőiparban oldalak vagy a műhelyek - bárhol, ahol gépek, járművek, traktorok, dobozok, hordók, hideg tároló szobák, padló és még tarpaulins vagy szállítószalagok kell tisztítani, ez a fenntartható és természetes aktív tisztább van fel a feladat a maximális tisztító hatalom. Szilikon-, illat- és színezékmentes, könnyen szétválasztható és rendkívül kíméletes az anyagokhoz - még a fémekhez és a festett felületekhez is, a korróziómentes formulának köszönhetően. Ráadásul a PressurePro Natural Active Cleaner, lúgos RM 82N alacsony vízhőmérsékleten is hatékony tisztítóerőt biztosít, és akár 90 °C-os forróvizes magasnyomású mosókkal is használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 11
Csomagolási súly (kg) 11,2
PressurePro Természetes aktív tisztítószer, lúgos RM 82N, 10l
PressurePro Természetes aktív tisztítószer, lúgos RM 82N, 10l
PressurePro Természetes aktív tisztítószer, lúgos RM 82N, 10l

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Szállítási területek és gépek
  • Jármű-/motormosás
  • Alkatrésztisztítás
  • Felület zsírtalanítás
  • Padló- és felülettisztítás