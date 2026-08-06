Rendkívül erőteljes tisztítószer, amely kézi és gépi tisztításra egyaránt alkalmas, és ideális az élelmiszer-feldolgozó vállalatoknál és az élelmiszeriparban való alkalmazásra: a Kärcher PressurePro zsír- és fehérje-eltávolító RM 731. A nagy hatékonyságú és ugyanakkor anyagkímélő konyhai tisztítószer gyakorlatilag minden felületről eltávolítja az állati vagy növényi zsír- és fehérjemaradványokat, például hentesüzletekben, pékségekben vagy nagykonyhákban. A rozsdamentes acél- és műanyagfelületeket ugyanolyan megbízhatóan tisztítja meg a zsírtól és a fehérjéktől, mint a csempézett padlót és falakat, a hűtőkamrákat és az olyan gépeket, mint a páraelszívók és szállítószalagok. Még az erősen szennyezett eszközök, például a grill- és füstölőnyársak is erőteljesen megtisztulnak. A PressurePro zsír- és fehérje-eltávolító RM 731 illat- és színezékmentes, bármilyen hőmérsékleten hatékony, és maradvány nélkül lemosható.