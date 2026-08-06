PressurePro Zsír- és fehérje-eltávolító RM 731, 5l

Zsír- és fehérjeoldó - ideális az élelmiszer-feldolgozó vállalatok számára. A legrosszabb zsír-, fehérje-, olaj- és koromfoltokat is eltávolítja a padlóról, munkafelületekről vagy gépekről.

Rendkívül erőteljes tisztítószer, amely kézi és gépi tisztításra egyaránt alkalmas, és ideális az élelmiszer-feldolgozó vállalatoknál és az élelmiszeriparban való alkalmazásra: a Kärcher PressurePro zsír- és fehérje-eltávolító RM 731. A nagy hatékonyságú és ugyanakkor anyagkímélő konyhai tisztítószer gyakorlatilag minden felületről eltávolítja az állati vagy növényi zsír- és fehérjemaradványokat, például hentesüzletekben, pékségekben vagy nagykonyhákban. A rozsdamentes acél- és műanyagfelületeket ugyanolyan megbízhatóan tisztítja meg a zsírtól és a fehérjéktől, mint a csempézett padlót és falakat, a hűtőkamrákat és az olyan gépeket, mint a páraelszívók és szállítószalagok. Még az erősen szennyezett eszközök, például a grill- és füstölőnyársak is erőteljesen megtisztulnak. A PressurePro zsír- és fehérje-eltávolító RM 731 illat- és színezékmentes, bármilyen hőmérsékleten hatékony, és maradvány nélkül lemosható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13
Súly (kg) 5,5
Csomagolási súly (kg) 5,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 190 x 140 x 250
Tulajdonságok
  • Hatékony magasnyomású tisztítószer
  • Feloldja a makacs olaj-,zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződéseket
  • rozsdamentes-, és kerámia felületek tisztításához alkalmas
  • Hatékony tisztítás minden hőmérsékleten.
  • Maradvány nélkül lemosható
  • A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
  • Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
  • NTA-mentes
PressurePro Zsír- és fehérje-eltávolító RM 731, 5l
PressurePro Zsír- és fehérje-eltávolító RM 731, 5l
PressurePro Zsír- és fehérje-eltávolító RM 731, 5l
PressurePro Zsír- és fehérje-eltávolító RM 731, 5l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
  • P405 Elzárva tárolandó.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Tejcsarnok
  • Felülettisztítás
Tartozékok