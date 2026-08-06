Rendszerápoló szer RM 110 ASF, 200L, 200l

Magasnyomású melegvizes mosók fűtőtekercs-rendszerében (150 °C-ig) a mésztartalmú lerakódások elleni védelemre. Ideális közepes vagy kemény vízzel történő használat esetén.

A PressurePro Rendszerápoló RM 110 a közepes vagy kemény vízzel dolgozó melegvizes magasnyomású tisztítóberendezések számára biztosít speciális védelmet, a legfontosabb alkatrészeket, köztük a vízvezető alkatrészeket hatékonyan óvja a mésztartalmú lerakódásoktól. Ennek eredményeképpen a fűtőtekercsen átfolyó víz áramlása biztosított, a készülék teljesítménye állandó marad, miközben a felhasználók energiát takaríthatnak meg, és egyúttal jelentősen csökkenthetik az időigényes vízkőmentesítési eljárások karbantartási költségeit. A PressurePro Rendszerápoló RM 110 megfelel a HACCP-nek, ezért alkalmas élelmiszer-feldolgozó üzemekben való használatra.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 200
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 9
Súly (kg) 203,4
Csomagolási súly (kg) 218,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 580 x 580 x 970
Tulajdonságok
  • a melegvizes magasnyomású mosók átfogó védelme és ápolása
  • hatékonyan megvédi a fűtőspirált az elvízkövesedéstől
  • Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
  • A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
  • Foszfátmentes
  • NTA-mentes
Rendszerápoló szer RM 110 ASF, 200L, 200l
Rendszerápoló szer RM 110 ASF, 200L, 200l
Rendszerápoló szer RM 110 ASF, 200L, 200l
Alkalmazási területek
  • Szállítási területek és gépek
  • Jármű-/motormosás
  • Zsírtalanítás, foszfátozás
  • Felület zsírtalanítás
  • Gépkarbantartás, vízkövesedés elleni védelem.
Tartozékok