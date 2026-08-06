Rendszerápoló szer RM 110 ASF, 200L, 200l
Magasnyomású melegvizes mosók fűtőtekercs-rendszerében (150 °C-ig) a mésztartalmú lerakódások elleni védelemre. Ideális közepes vagy kemény vízzel történő használat esetén.
A PressurePro Rendszerápoló RM 110 a közepes vagy kemény vízzel dolgozó melegvizes magasnyomású tisztítóberendezések számára biztosít speciális védelmet, a legfontosabb alkatrészeket, köztük a vízvezető alkatrészeket hatékonyan óvja a mésztartalmú lerakódásoktól. Ennek eredményeképpen a fűtőtekercsen átfolyó víz áramlása biztosított, a készülék teljesítménye állandó marad, miközben a felhasználók energiát takaríthatnak meg, és egyúttal jelentősen csökkenthetik az időigényes vízkőmentesítési eljárások karbantartási költségeit. A PressurePro Rendszerápoló RM 110 megfelel a HACCP-nek, ezért alkalmas élelmiszer-feldolgozó üzemekben való használatra.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|200
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|9
|Súly (kg)
|203,4
|Csomagolási súly (kg)
|218,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|580 x 580 x 970
Tulajdonságok
- a melegvizes magasnyomású mosók átfogó védelme és ápolása
- hatékonyan megvédi a fűtőspirált az elvízkövesedéstől
- Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- Foszfátmentes
- NTA-mentes
Kompatibilis készülékek
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 – előkonfigurált Steam Mode
Alkalmazási területek
- Szállítási területek és gépek
- Jármű-/motormosás
- Zsírtalanítás, foszfátozás
- Felület zsírtalanítás
- Gépkarbantartás, vízkövesedés elleni védelem.