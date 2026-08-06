RM 25 ASF, Aktív tisztítószer, savas, 2,5 L, 2.5l

Savas, magasnyomású alaptisztítószer a szaniter területek és az élelmiszeripar számára. Eltávolítja a vízkő-, rozsda-, sörkő- és tejkőlerakódásokat, valamint a zsír- és fehérjefoltokat.

Széles hatásspektrumának köszönhetően a Kärcher RM 25 savas PressurePro Aktív tisztítószer számos alkalmazásban használható a magasnyomású mosókkal történő alapos tisztításhoz. A tisztítószer könnyedén eltávolítja a vízkő-, rozsda-, sörkő- és tejkőlerakódásokat, valamint a zsír- és fehérjefoltokat. Ezért ideális a tartályok belső tisztítására az élelmiszeriparban, hűtőházak és hűtőkamrák mélytisztítására, valamint szaniter helyiségek, például uszodák vagy nyilvános WC-k mélytisztítására autópálya töltőállomásokon, repülőtereken vagy vasútállomásokon. A gyorstisztító felületaktív anyagok, a foszfor- és sósav, valamint a fémek védelmét szolgáló hatékony korrózióvédelem hatékony kombinációja alaposan és biztonságosan tisztítja a tejfeldolgozó helyiségeket és fejőszobákat a mezőgazdaságban. Az RM 25 PressurePro Aktív tisztítószer ráadásul nagyon kis mennyiségben használható, így csökkenti a tisztítás anyagköltségeit.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 2,5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 4
Csomagolási súly (kg) 3
Tulajdonságok
  • Hatékony magasnyomású tisztítószer
  • Eltávolítja a makacs vízkő-, rozsda-, zsír-, fehérje-, sör- és tejköves szennyeződéseket.
  • Anyagkímélő
  • Hatékony tisztítás minden hőmérsékleten.
  • A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
  • Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
  • NTA-mentes
RM 25 ASF, Aktív tisztítószer, savas, 2,5 L, 2.5l
RM 25 ASF, Aktív tisztítószer, savas, 2,5 L, 2.5l
RM 25 ASF, Aktív tisztítószer, savas, 2,5 L, 2.5l
RM 25 ASF, Aktív tisztítószer, savas, 2,5 L, 2.5l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
  • P405 Elzárva tárolandó.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
  • Z 20 But-2-in-1,4-diol-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Hordótisztítás
  • Tejcsarnok
  • Szaniter helységek
  • Élelmiszert szállító tartályautók
Tartozékok