RM 33, Koromeltávolító, NTA-mentes, 20 L, 20l

Rendkívül erőteljes, folyékony tisztítószer. Eltávolítja az extrém olaj-,zsír-, kátrány- és koromszennyeződéseket, valamint a beégett cukormázat is.

A magas koncentrációjú, különösen nagy hatékonyságú és ezért rendkívül gazdaságos PressurePro füstgyanta eltávolító RM 33 a Kärcher által kínált legerősebb tisztító felületaktív anyagok és komplexképző szerek kombinációját képviseli. Ez a kifejezetten az élelmiszeripar és a pékségek szigorú követelményeinek megfelelően kifejlesztett erőteljes mélytisztító eltávolítja a tipikus élelmiszeripari szennyeződéseket gyakorlatilag minden lúgálló felületről, gépről, készülékről és edényről. A füstgyanta, a fehérjék, a zsírok és olajok, a korom és a beégett cukormáz teljesen eltávolítható. Rackkocsik, sütőlapok és sütők, füstölőberendezések, grillező- és sütőállványok, füstölőkamrák, konvektoros sütők, hűtőkamrák - a lehetséges alkalmazások listája szinte végtelen. A PressurePro füstgyanta eltávolító RM 33 illat- és színezékmentes, és maradvány nélkül leöblíthető.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13
Csomagolási súly (kg) 26,6
Tulajdonságok
  • Hatékony magasnyomású tisztítószer
  • Feloldja a legmakacsabb olaj-, zsír-, kátrány-,korom és füstgyanta lerakódásokat
  • Különösen alkalmas az élelmiszerekre jellemző szennyeződések, mint például füstgyanta, cukormáz, zsírfoltok esetén.
  • gyors hatású
  • rozsdamentes-, és kerámia felületek tisztításához alkalmas
  • A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
  • Gyors olaj- és vízleválasztás az olajleválasztóban (könnyen leválasztható = asf)
  • NTA-mentes
  • Foszfátmentes
RM 33, Koromeltávolító, NTA-mentes, 20 L, 20l
RM 33, Koromeltávolító, NTA-mentes, 20 L, 20l
RM 33, Koromeltávolító, NTA-mentes, 20 L, 20l
RM 33, Koromeltávolító, NTA-mentes, 20 L, 20l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
  • P405 Elzárva tárolandó.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Dohányzó helyiségek, grill- és sütőhelyek
  • Nagykonyhák
Tartozékok