RM 33, Koromeltávolító, NTA-mentes, 200 L, 200l

Rendkívül erőteljes, folyékony tisztítószer. Eltávolítja az extrém olaj-,zsír-, kátrány- és koromszennyeződéseket, valamint a beégett cukormázat is.

A magas koncentrációjú, különösen nagy hatékonyságú és ezért rendkívül gazdaságos PressurePro füstgyanta eltávolító RM 33 a Kärcher által kínált legerősebb tisztító felületaktív anyagok és komplexképző szerek kombinációját képviseli. Ez a kifejezetten az élelmiszeripar és a pékségek szigorú követelményeinek megfelelően kifejlesztett erőteljes mélytisztító eltávolítja a tipikus élelmiszeripari szennyeződéseket gyakorlatilag minden lúgálló felületről, gépről, készülékről és edényről. A füstgyanta, a fehérjék, a zsírok és olajok, a korom és a beégett cukormáz teljesen eltávolítható. Rackkocsik, sütőlapok és sütők, füstölőberendezések, grillező- és sütőállványok, füstölőkamrák, konvektoros sütők, hűtőkamrák - a lehetséges alkalmazások listája szinte végtelen. A PressurePro füstgyanta eltávolító RM 33 illat- és színezékmentes, és maradvány nélkül leöblíthető.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 200
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13
Csomagolási súly (kg) 265,4
RM 33, Koromeltávolító, NTA-mentes, 200 L, 200l
RM 33, Koromeltávolító, NTA-mentes, 200 L, 200l
RM 33, Koromeltávolító, NTA-mentes, 200 L, 200l
RM 33, Koromeltávolító, NTA-mentes, 200 L, 200l
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Dohányzó helyiségek, grill- és sütőhelyek
  • Nagykonyhák
Tartozékok