A magas koncentrációjú, különösen nagy hatékonyságú és ezért rendkívül gazdaságos PressurePro füstgyanta eltávolító RM 33 a Kärcher által kínált legerősebb tisztító felületaktív anyagok és komplexképző szerek kombinációját képviseli. Ez a kifejezetten az élelmiszeripar és a pékségek szigorú követelményeinek megfelelően kifejlesztett erőteljes mélytisztító eltávolítja a tipikus élelmiszeripari szennyeződéseket gyakorlatilag minden lúgálló felületről, gépről, készülékről és edényről. A füstgyanta, a fehérjék, a zsírok és olajok, a korom és a beégett cukormáz teljesen eltávolítható. Rackkocsik, sütőlapok és sütők, füstölőberendezések, grillező- és sütőállványok, füstölőkamrák, konvektoros sütők, hűtőkamrák - a lehetséges alkalmazások listája szinte végtelen. A PressurePro füstgyanta eltávolító RM 33 illat- és színezékmentes, és maradvány nélkül leöblíthető.