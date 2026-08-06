A Kärcher PressurePro Viaszeltávolító RM 36 optimálisan előkészíti a felületeket a festéshez, alapozáshoz és bevonatoláshoz. Az oldószer alapú tisztítószer megbízhatóan eltávolítja a viasz alapú konzerválószereket, a védő viaszfilmeket, valamint a zsírokat, olajokat, kenőanyagokat, gyantát, ásványi szennyeződéseket és ragasztókat, még alacsony adagolás mellett is. A PressurePro Viaszeltávolító RM 36 nem tartalmaz halogénezett szénhidrogéneket, könnyen leöblíthető és tökéletesen használható magasnyomású mosóval, így ideális ipari és kereskedelmi alkalmazásra.