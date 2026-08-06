RM 36 Viaszeltávolító, 20 L, 20l

Hatékony konzerválóanyag eltávolító szer, kíméletesen oldja fel a védő viaszbevonatokat és a zsírmaradványokat a fényezett felületekről. Ideális magasnyomású tisztítókkal való használatra és nem tartalmaz halogénezett szénhidrogéneket.

A Kärcher PressurePro Viaszeltávolító RM 36 optimálisan előkészíti a felületeket a festéshez, alapozáshoz és bevonatoláshoz. Az oldószer alapú tisztítószer megbízhatóan eltávolítja a viasz alapú konzerválószereket, a védő viaszfilmeket, valamint a zsírokat, olajokat, kenőanyagokat, gyantát, ásványi szennyeződéseket és ragasztókat, még alacsony adagolás mellett is. A PressurePro Viaszeltávolító RM 36 nem tartalmaz halogénezett szénhidrogéneket, könnyen leöblíthető és tökéletesen használható magasnyomású mosóval, így ideális ipari és kereskedelmi alkalmazásra.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
Súly (kg) 16
Csomagolási súly (kg) 18,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 255 x 230 x 400
Tulajdonságok
  • Hatékony konzerválás mentesítőszer
  • Feloldja a viaszréteget a felületekről
  • Feloldja a makacs olaj-,zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződéseket
  • Anyagkímélő
  • szénhidrogénektől mentes
  • NTA-mentes
RM 36 Viaszeltávolító, 20 L, 20l
RM 36 Viaszeltávolító, 20 L, 20l
RM 36 Viaszeltávolító, 20 L, 20l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
  • H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
  • P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
  • P301 LENYELÉS ESETÉN:
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P331 TILOS hánytatni.
  • P405 Elzárva tárolandó.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
  • EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Alkalmazási területek
  • Jármű konzerválás mentesítés
  • Alkatrésztisztítás
  • Felület zsírtalanítás
  • Jármű-/motormosás
Tartozékok