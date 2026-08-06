RM 36 Viaszeltávolító, 20 L, 20l
Hatékony konzerválóanyag eltávolító szer, kíméletesen oldja fel a védő viaszbevonatokat és a zsírmaradványokat a fényezett felületekről. Ideális magasnyomású tisztítókkal való használatra és nem tartalmaz halogénezett szénhidrogéneket.
A Kärcher PressurePro Viaszeltávolító RM 36 optimálisan előkészíti a felületeket a festéshez, alapozáshoz és bevonatoláshoz. Az oldószer alapú tisztítószer megbízhatóan eltávolítja a viasz alapú konzerválószereket, a védő viaszfilmeket, valamint a zsírokat, olajokat, kenőanyagokat, gyantát, ásványi szennyeződéseket és ragasztókat, még alacsony adagolás mellett is. A PressurePro Viaszeltávolító RM 36 nem tartalmaz halogénezett szénhidrogéneket, könnyen leöblíthető és tökéletesen használható magasnyomású mosóval, így ideális ipari és kereskedelmi alkalmazásra.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|Súly (kg)
|16
|Csomagolási súly (kg)
|18,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|255 x 230 x 400
Tulajdonságok
- Hatékony konzerválás mentesítőszer
- Feloldja a viaszréteget a felületekről
- Feloldja a makacs olaj-,zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződéseket
- Anyagkímélő
- szénhidrogénektől mentes
- NTA-mentes
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
- H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
- P301 LENYELÉS ESETÉN:
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P331 TILOS hánytatni.
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
- EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Kompatibilis készülékek
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 – előkonfigurált Steam Mode
Alkalmazási területek
- Jármű konzerválás mentesítés
- Alkatrésztisztítás
- Felület zsírtalanítás
- Jármű-/motormosás