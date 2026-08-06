RM 41 Forró viasz, 10l, 10l

Konzerváló és festékápoló szer járművek és gépek számára. Magas természetes karnaubaviasz-tartalommal a magas fényű felületek és a hosszantartó védelem érdekében.

A magas minőségű, természetes karnaubaviaszt nagymértékben tartalmazó összetételének köszönhetően a PressurePro Hot Wax RM 41 zárt, oldódó és tartósító viaszfilmet képez. Ez nemcsak fényes felületeket biztosít, hanem hosszú távú, akár 12 hónapig tartó védelmet is nyújt a járművek és mindenféle gépek korrózióval veszélyeztetett fém alkatrészeinek. Személygépkocsik és haszongépjárművek, mezőgazdasági gépek, mint traktorok, szántók, pótkocsik vagy akár önkormányzati téli szolgálatot ellátó szórógépek a permetviasz segítségével hatékonyan védekeznek a korrózió és az időjárás hatása ellen. A festékápoló szer ideális téli védelemként a raktározott és használaton kívüli járművek számára is. Hatékonyan csökkenti az újraszennyeződést, és rozsdavédelemként használható a gépszállításhoz, valamint a fémalkatrészek ideiglenes tárolásához. A nagynyomásúmosókkal használható PressurePro Hot Wax RM 41 magas koncentrációjú, rendkívül gazdaságos és bármekkora vízkeménységgel gond nélkül használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 5
Súly (kg) 9,9
Csomagolási súly (kg) 10,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 230 x 188 x 307
RM 41 Forró viasz, 10l, 10l
RM 41 Forró viasz, 10l, 10l
RM 41 Forró viasz, 10l, 10l
RM 41 Forró viasz, 10l, 10l

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Alkalmazási területek
  • Szállítási területek és gépek
  • Jármű konzerválás
  • Jármű- és gép konzerválás
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