A magas minőségű, természetes karnaubaviaszt nagymértékben tartalmazó összetételének köszönhetően a PressurePro Hot Wax RM 41 zárt, oldódó és tartósító viaszfilmet képez. Ez nemcsak fényes felületeket biztosít, hanem hosszú távú, akár 12 hónapig tartó védelmet is nyújt a járművek és mindenféle gépek korrózióval veszélyeztetett fém alkatrészeinek. Személygépkocsik és haszongépjárművek, mezőgazdasági gépek, mint traktorok, szántók, pótkocsik vagy akár önkormányzati téli szolgálatot ellátó szórógépek a permetviasz segítségével hatékonyan védekeznek a korrózió és az időjárás hatása ellen. A festékápoló szer ideális téli védelemként a raktározott és használaton kívüli járművek számára is. Hatékonyan csökkenti az újraszennyeződést, és rozsdavédelemként használható a gépszállításhoz, valamint a fémalkatrészek ideiglenes tárolásához. A nagynyomásúmosókkal használható PressurePro Hot Wax RM 41 magas koncentrációjú, rendkívül gazdaságos és bármekkora vízkeménységgel gond nélkül használható.