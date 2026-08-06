RM 41 Forró viasz, 10l, 10l
Konzerváló és festékápoló szer járművek és gépek számára. Magas természetes karnaubaviasz-tartalommal a magas fényű felületek és a hosszantartó védelem érdekében.
A magas minőségű, természetes karnaubaviaszt nagymértékben tartalmazó összetételének köszönhetően a PressurePro Hot Wax RM 41 zárt, oldódó és tartósító viaszfilmet képez. Ez nemcsak fényes felületeket biztosít, hanem hosszú távú, akár 12 hónapig tartó védelmet is nyújt a járművek és mindenféle gépek korrózióval veszélyeztetett fém alkatrészeinek. Személygépkocsik és haszongépjárművek, mezőgazdasági gépek, mint traktorok, szántók, pótkocsik vagy akár önkormányzati téli szolgálatot ellátó szórógépek a permetviasz segítségével hatékonyan védekeznek a korrózió és az időjárás hatása ellen. A festékápoló szer ideális téli védelemként a raktározott és használaton kívüli járművek számára is. Hatékonyan csökkenti az újraszennyeződést, és rozsdavédelemként használható a gépszállításhoz, valamint a fémalkatrészek ideiglenes tárolásához. A nagynyomásúmosókkal használható PressurePro Hot Wax RM 41 magas koncentrációjú, rendkívül gazdaságos és bármekkora vízkeménységgel gond nélkül használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|10
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|5
|Súly (kg)
|9,9
|Csomagolási súly (kg)
|10,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|230 x 188 x 307
Videók
Kompatibilis készülékek
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 – előkonfigurált Steam Mode
Alkalmazási területek
- Szállítási területek és gépek
- Jármű konzerválás
- Jármű- és gép konzerválás