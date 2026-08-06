RM 91 Agri Pressure Pro habtisztító, lúgos, 10l

A habtisztító kíváló zsíroldó tulajdonságokkal rendelkezikés könnyedén eltávolítja a szerves anyagokat. Ideális baromfi-, és sertésólak, tehénistállók, valamint fejőállások tisztítására.

A lúgos RM 91 Agri PressurePro habtisztító a habosító tulajdonságokkal rendelkező speciális összetételének köszönhetően tökéletes megoldás a sertés-, szarvasmarha- és baromfitelepek, valamint a fejőházak alapos tisztítására. A hab egyedülálló tapadó tulajdonságai lehetővé teszik a különösen hosszú érintkezési és behatási időt, még függőleges felületeken is, ami még jobb tisztítási eredményeket biztosít. A szerves szennyeződések, például ételmaradékok, állati ürülék és más típusú szennyezések teljes mértékben eltávolításra kerülnek, az istállóhelyiségek és felületek ezáltal védelmet kapnak. Különösen makacs lerakódások esetén a Kärcher ajánlja, hogy előtte használja az RM 92 Agri PressurePro áztatószert.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13
Csomagolási súly (kg) 11,2
Tulajdonságok
  • Kiváló zsírbontó tulajdonságokkal rendelkezik, és könnyedén eltávolítja az olyan szerves anyagokat, mint a trágya, a sár és az ételmaradékok.
  • Biológiailag lebomlik.
  • nem korrodálja az istálló szerkezetét (korróziógátlók)
  • nincs negatív hatás a szennyvízcsatornában és a biogáz-berendezésnél
RM 91 Agri Pressure Pro habtisztító, lúgos, 10l
RM 91 Agri Pressure Pro habtisztító, lúgos, 10l
RM 91 Agri Pressure Pro habtisztító, lúgos, 10l
RM 91 Agri Pressure Pro habtisztító, lúgos, 10l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
  • P405 Elzárva tárolandó.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Istálló tisztítás, fejőhelyek
  • Padló- és felülettisztítás
  • Szaniter helységek
Tartozékok