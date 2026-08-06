A lúgos RM 91 Agri PressurePro habtisztító a habosító tulajdonságokkal rendelkező speciális összetételének köszönhetően tökéletes megoldás a sertés-, szarvasmarha- és baromfitelepek, valamint a fejőházak alapos tisztítására. A hab egyedülálló tapadó tulajdonságai lehetővé teszik a különösen hosszú érintkezési és behatási időt, még függőleges felületeken is, ami még jobb tisztítási eredményeket biztosít. A szerves szennyeződések, például ételmaradékok, állati ürülék és más típusú szennyezések teljes mértékben eltávolításra kerülnek, az istállóhelyiségek és felületek ezáltal védelmet kapnak. Különösen makacs lerakódások esetén a Kärcher ajánlja, hogy előtte használja az RM 92 Agri PressurePro áztatószert.