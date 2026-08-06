RM 92 Agri Pressure Pro áztatószer, lúgos, 10l

Az áztatószer feloldja a rászáradt trágyát, ezáltal csökken a tisztítási idő és a vízfelhasználás. A korróziógátló inhibitorok kímélik az istálló berendezését. Ideális istállókhoz és fejőállásokhoz.

The alkaline PressurePro Soaking Agent RM 92 Agri is the perfect pre-treatment agent for the RM 91 Agri foam cleaner. Kärcher recommends its use for the removal of particularly stubborn and difficult-to-remove organic soiling in poultry, pig and cattle houses as well as milking parlours. Due to its special consistency, the foam also adheres to vertical surfaces and dissolves the dirt before this is then removed completely. This process brings with it financial and ecological benefits because soaking simultaneously reduces the time needed for cleaning as well as the volume of water required. The formulation includes corrosion inhibitors to protect surfaces and barn facilities.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13
Csomagolási súly (kg) 13,2
Tulajdonságok
  • Kiváló zsírbontó tulajdonságokkal rendelkezik, és könnyedén eltávolítja az olyan szerves anyagokat, mint a trágya, a sár és az ételmaradékok.
  • hatékonyan behatol a száraz trágyába is
  • Biológiailag lebomlik.
  • nem korrodálja az istálló szerkezetét (korróziógátlók)
  • nincs negatív hatás a szennyvízcsatornában és a biogáz-berendezésnél
RM 92 Agri Pressure Pro áztatószer, lúgos, 10l
RM 92 Agri Pressure Pro áztatószer, lúgos, 10l
RM 92 Agri Pressure Pro áztatószer, lúgos, 10l
RM 92 Agri Pressure Pro áztatószer, lúgos, 10l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
  • P405 Elzárva tárolandó.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Istálló tisztítás, fejőhelyek
Tartozékok