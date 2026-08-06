RM 92 Agri Pressure Pro áztatószer, lúgos, 10l

Az áztatószer feloldja a rászáradt trágyát, ezáltal csökken a tisztítási idő és a vízfelhasználás. A korróziógátló inhibitorok kímélik az istálló berendezését. Ideális istállókhoz és fejőállásokhoz.