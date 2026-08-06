RM 93 Agri Pressure Pro felülettisztító, savas, 10l

Savas felülettisztító fejőállásokhoz, tejkamrához és istállókhoz. Eltávolítja a legmakacsabb lerakódásokat is, mint pl. vízkő, ásványi anyagok és rozsda. A korróziógátló inhibitorok kímélik az istálló berendezését.

A savas RM 93 Agri PressurePro felülettisztító sűrű állaga kifejezetten a fejőházak és tejüzemek tisztítási követelményeihez igazodik. A viszkózus tisztítószer megtapad a fejőberendezéseken, karámokon, illesztéseken és réseken. Az olyan szervetlen lerakódásokat, mint a vízkő, rozsda, tejkő és húgykő könnyedén eltávolítja, az állatok elcsúszásának kockázata a járó- és állófelületeken csökken. Az RM 93 Agri biztonságosan használható rozsdamentes acélon, csempéken és műanyagokon - ideális esetben, és az esetleges kórokozók csökkentése érdekében, használja felváltva a Kärcher lúgos RM 91 Agri PressurePro habtisztítójával.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 1
Csomagolási súly (kg) 11,4
Tulajdonságok
  • eltávolítja a makacs vízkő, rozsda, ásványi szennyeződéseket, tejkövet
  • Biológiailag lebomlik.
  • Nagyon megbízható szer, ugyanis nem károsítja a fém, műanyag, rozsdamentes és csempe felületeket.
  • nincs negatív hatás a szennyvízcsatornában és a biogáz-berendezésnél
RM 93 Agri Pressure Pro felülettisztító, savas, 10l
RM 93 Agri Pressure Pro felülettisztító, savas, 10l
RM 93 Agri Pressure Pro felülettisztító, savas, 10l
RM 93 Agri Pressure Pro felülettisztító, savas, 10l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
  • P405 Elzárva tárolandó.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Istálló tisztítás - fejőhelyek, tejeskamrák
  • Padló- és felülettisztítás
  • Szaniter helységek
Tartozékok