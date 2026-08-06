A savas RM 93 Agri PressurePro felülettisztító sűrű állaga kifejezetten a fejőházak és tejüzemek tisztítási követelményeihez igazodik. A viszkózus tisztítószer megtapad a fejőberendezéseken, karámokon, illesztéseken és réseken. Az olyan szervetlen lerakódásokat, mint a vízkő, rozsda, tejkő és húgykő könnyedén eltávolítja, az állatok elcsúszásának kockázata a járó- és állófelületeken csökken. Az RM 93 Agri biztonságosan használható rozsdamentes acélon, csempéken és műanyagokon - ideális esetben, és az esetleges kórokozók csökkentése érdekében, használja felváltva a Kärcher lúgos RM 91 Agri PressurePro habtisztítójával.