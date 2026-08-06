RM 99 Napkollektor tisztító, 10l

Nagy hatékonyságú, kíméletes és biológiailag lebomló tisztítószer a szolár- és fotovoltaikus rendszerek, illetve üvegfelületek maradvány- és csíkmentes tisztításához.

Hatékony rendkívül alacsony adagolásban (0,125%-tól), gazdaságos, erőteljes és tökéletes a Kärcher iSolar rendszerrel: a PressurePro Napelem-tisztító RM 99 az összes napelemes és fotovoltaikus rendszer, valamint üvegfelületek maradvány- és csíkmentes tisztítására alkalmas. A minden vízkeménységhez alkalmas tisztítószer rendkívül hatásos, kíméletes és biológiailag lebomló. Biztonságosan és megbízhatóan távolítja el a makacs madárürüléket, polleneket, kormot és port. A PressurePro Napelem-tisztító RM 99 innovatív és nagyon kíméletes összetevői révén még az alumíniumkeretekhez is alkalmas, a felületen egyenletes, összefüggő filmréteget képez, amely megakadályozza a vízkőfoltok kialakulását és javítja a tisztítókefék csúszási tulajdonságait - a felület kíméletes, öblítésmentes tisztítása érdekében.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
pH-érték 9
Csomagolási súly (kg) 10,3
Tulajdonságok
  • elnyerte a Pulire Innovation Award 2013 díjat
  • makacs és zsírtartalmú szennyeződések eltávolítására
  • vízkőfoltok eltávolítására minden vízkeménységnél, vízlágyító rendszer bekapcsolása nélkül
  • maradvány nélkül, csíkmentesen száradó tisztítás
  • kevésbé szennyeződik be újra
  • nem okoz sérülést a napelemen és fotovoltaikus elemeken, valamint az üveg és műanyag bevonatokon, az eloxált és normál alumínium kereteken
  • kíméletes felületkezelés a tisztítókefék jobb csúszási képességének köszönhetően
  • DLG (Német Mezőgazdasági Társaság bejegyzett egyesület) által ellenőrzött
  • Nagyon magas kiadósság
  • gond nélkül a kommunális közműhöz csatlakoztatott csatornába ereszthető
  • biológiailag könnyen lebontható (az OECD irányelv felé)
RM 99 Napkollektor tisztító, 10l
RM 99 Napkollektor tisztító, 10l
RM 99 Napkollektor tisztító, 10l
RM 99 Napkollektor tisztító, 10l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
  • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Napelemes és fotovoltaikus rendszerek
Tartozékok