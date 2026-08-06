SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform, 0.5l
Használatra alkalmas higiéniai tisztítószer, úttörő savkombinációval. Extra erős tisztítás, mégis környezetbarát. EU ökológiai címkével tanúsítva.
A metánszulfonsav és citromsav úttörő és környezetbarát savkombinációjának köszönhetően a Kärcher kész SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform használata ideális választás a gyors és alapos higiéniai tisztításhoz. A környezetbarát tisztítószer, amely elnyerte az EU ökocímkét és az osztrák ökocímkét, könnyedén eltávolítja a mészmaradványokat, a mészszappant és a vizeletkő, valamint a szappanmaradványok és a szerves anyagok okozta könnyű szennyeződéseket. A kézi nedves törléshez kifejlesztett, permetezéses módszerrel történő kézi nedves törléshez kifejlesztett és nagyon könnyen használható, használatra kész szaniter tisztítószer ugyanolyan kíméletes, mint amilyen alapos, minden tipikus kerámia, rozsdamentes acél, króm, üveg és műanyag felület tisztításakor. Gyorsan szárad és csíkmentes, valamint kellemes, friss citrus illatot hagy maga után. A SanitPro CA 20 R eco!perform praktikus és újratölthető 0,5 literes, újrahasználható palackban is kapható, amely ráadásul alkalmas a Kärcher kiváló minőségű, újrahasználható 2 az 1-ben habszórófejjel történő alkalmazásra.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|0,5
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|12
|pH-érték
|2
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|302 x 187 x 244
Tulajdonságok
- Felhasználásra kész higénikus tisztítószer
- Eltávolítja a vízkő-, szappan- és húgykőfoltokat, valamint más tipikus szennyeződéseket a szaniterekben.
- Nagy tisztítási teljesítményre kifejlesztve
- Az öblített felületek csíkmentesen megszáradnak
- Easy-to-clean hatású. Megkönnyíti a későbbi tisztítási folyamatokat
- Könnyű, ergonómikus 500 ml szóróflakon professzionális permetezővel és habosító fúvókával.
- Kevesebb erőfeszítés a hulladékkezelés terén az újrafelhasználható professzionális szórófejnek köszönhetően
- kellemes, friss illat
- Európai ökocímkével (EU Ecolabel) rendelkezik
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H315 Bőrirritáló hatású.
- H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
- P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
- P280a Védőkesztyű / szemvédő / arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P362 + P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
- P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Szaniter helységek