A metánszulfonsav és citromsav úttörő és környezetbarát savkombinációjának köszönhetően a Kärcher kész SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform használata ideális választás a gyors és alapos higiéniai tisztításhoz. A környezetbarát tisztítószer, amely elnyerte az EU ökocímkét és az osztrák ökocímkét, könnyedén eltávolítja a mészmaradványokat, a mészszappant és a vizeletkő, valamint a szappanmaradványok és a szerves anyagok okozta könnyű szennyeződéseket. A kézi nedves törléshez kifejlesztett, permetezéses módszerrel történő kézi nedves törléshez kifejlesztett és nagyon könnyen használható, használatra kész szaniter tisztítószer ugyanolyan kíméletes, mint amilyen alapos, minden tipikus kerámia, rozsdamentes acél, króm, üveg és műanyag felület tisztításakor. Gyorsan szárad és csíkmentes, valamint kellemes, friss citrus illatot hagy maga után. A SanitPro CA 20 R eco!perform praktikus és újratölthető 0,5 literes, újrahasználható palackban is kapható, amely ráadásul alkalmas a Kärcher kiváló minőségű, újrahasználható 2 az 1-ben habszórófejjel történő alkalmazásra.