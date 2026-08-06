SanitPro WC- és Mélytisztító CA 10 C eco!perform, 5l
EU EcoLabel tanúsítvánnyal rendelkező, használatra kész WC-tisztító szer viszkózus gél formulával, amely nagyon jól tapad a WC-k és piszoárok belső falán.
A Kärcher SanitPro WC- és Mélytisztító CA 10 C eco!perform a viszkózus állagának köszönhetően a WC-k és piszoárok függőleges felületein is jól tapad, így hosszabb behatási időt és jobb tisztítási eredményeket biztosít. A tisztítókoncentrátum hígítatlanul használható kézi karbantartó tisztításhoz WC-kben és piszoárokban, hígítva pedig padlókon és egyéb felületeken. A funkcionális kupak megkönnyíti a használatát, az aktív tisztító hatású citromsav rendkívül hatékony és kellemes citrus illatot hagy maga után. Gyorsan, megbízhatóan és fenntartható formulájának köszönhetően rendkívül környezetbarát módon távolítja el az ásványi szennyeződéseket, mint például a mészmaradványokat, a mészszappant, a húgykőlerakódást és a WC-kre jellemző szerves szennyeződéseket, valamint a zsír- és szappanmaradványokat. Ráadásul a SanitPro WC- és Mélytisztító CA 10 C eco!perform az EU Ecolabel szigorú követelményeinek megfelelően tanúsított, és megkapta az osztrák Ecolabelt is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|5
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|2
|pH-érték
|2
|Súly (kg)
|5,3
|Csomagolási súly (kg)
|5,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|192 x 145 x 248
Tulajdonságok
- Hatékony mélytisztító szer a szaniterek számára
- Eltávolítja a mész- és vizeletlerakódásokat, szappanmaradványokat, zsírt és a cipők hagyta kopásnyomokat.
- Gél formulával a jobb tapadásért a függőleges felületeken
- Az öblített felületek csíkmentesen megszáradnak
- Anyagkímélő
- kellemes, friss illat
- Európai ökocímkével (EU Ecolabel) rendelkezik
- Easy-to-clean hatású. Megkönnyíti a későbbi tisztítási folyamatokat
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Alkalmazási területek
- Szaniter helységek