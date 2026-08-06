A folyékony mélytisztító ugyanolyan hatékonyan távolítja el az olaj-, zsír- és ásványi foltokat a szintetikus és természetes szálakból készült szőnyegekről és kárpitozott bútorokról, mint a hagyományos mosószerek. Alkalmas permetezésre olyan gépekkel, mint a Puzzi és a szőnyegtisztító gépek (BRC). Az iCapsol technológiának köszönhetően a szennyeződés bekapszulázódik, száradás közben kristályosodik, és egyszerűen felporszívózható. Nincs szükség öblítésre, ami időt takarít meg és csökkenti a nedvességet, így a szőnyegek kellően szárazak lesznek ahhoz, hogy gyorsabban járjanak rajta. A WoolSafe tanúsítvány megerősíti, hogy alkalmas az olyan finom természetes szálakra, mint a tiszta új gyapjú és a juhgyapjú. A beépített szagelnyelő kiküszöböli a kellemetlen szagokat és friss illatot biztosít. A Natural Cleaner iCapsol RM 764N OA több mint 99 százalékban természetes eredetű összetevőkből áll, búzakorpából és kukoricából származó felületaktív anyagokkal, amelyeket az élelmiszeripar hulladéktermékeiből nyernek. Ásványi olajoktól, mikroműanyagoktól, színezékektől, szilikonolajtól és foszfátoktól mentes. A Natural Cleaner szintén nem veszélyes, és nem minősül veszélyes árunak, ami egyszerű