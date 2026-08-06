CarpetPro szőnyegimpregnáló RM 762, 5L, 5l
Woolsafe tanúsítvánnyal rendelkező impregnálószer minden textilfelületre. Tömíti a szálakat, növeli azok ellenállóképességét és hosszú távú védelmet nyújt a száraz és nedves szennyeződések ellen.
A Kärcher CarpetPro Szőnyegimpregnáló RM 762 mélytisztítás utáni használata hatékonyan megakadályozza a gyors újraszennyeződést, így hosszabb időközök telhetnek el a nedves tisztítások között, ami csökkenti a költségeket. A szintetikus és természetes szálakra kifejlesztett speciális impregnálószer Woolsafe tanúsítvánnyal rendelkezik, a szálakat tömíti, anélkül, hogy rájuk tapadna, és növeli azok ellenálló képességét. A száraz szennyeződés lazán megül a kezelt felületeken, és könnyen felporszívózható. A nedves szennyeződés ugyanakkor a szálak tetején gyöngyöződik, így egyszerűen el lehet távolítani. A CarpetPro Szőnyegimpregnáló RM 762 alkalmas Puzzi permetextrakciós gépekkel vagy egyszerű permetezőberendezésekkel történő használatra, és mivel foszfátmentes, megakadályozza az algaképződést a vízkörforgásban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|5
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|2
|pH-érték
|5
|Súly (kg)
|5
|Csomagolási súly (kg)
|5,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|192 x 145 x 248
Tulajdonságok
- nagy hatékonyságú védelem minden textil felületen
- nem tapadnak össze a szálak
- A száraz szennyeződés a hordozóanyagon van rajta és egyszerűen felszívható.
- A nedves szennyeződés lepereg a szálakról.
- Késlelteti az újraszennyeződést.
- A tisztítási intervallumot meghosszabbítja.
- rendkívül kiadós
- Foszfátmentes
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Alkalmazási területek
- Autóápolás
- Textilfelületek