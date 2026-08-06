A Kärcher CarpetPro Szőnyegimpregnáló RM 762 mélytisztítás utáni használata hatékonyan megakadályozza a gyors újraszennyeződést, így hosszabb időközök telhetnek el a nedves tisztítások között, ami csökkenti a költségeket. A szintetikus és természetes szálakra kifejlesztett speciális impregnálószer Woolsafe tanúsítvánnyal rendelkezik, a szálakat tömíti, anélkül, hogy rájuk tapadna, és növeli azok ellenálló képességét. A száraz szennyeződés lazán megül a kezelt felületeken, és könnyen felporszívózható. A nedves szennyeződés ugyanakkor a szálak tetején gyöngyöződik, így egyszerűen el lehet távolítani. A CarpetPro Szőnyegimpregnáló RM 762 alkalmas Puzzi permetextrakciós gépekkel vagy egyszerű permetezőberendezésekkel történő használatra, és mivel foszfátmentes, megakadályozza az algaképződést a vízkörforgásban.