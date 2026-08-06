CarpetPro szőnyegimpregnáló RM 762, 5L, 5l

Woolsafe tanúsítvánnyal rendelkező impregnálószer minden textilfelületre. Tömíti a szálakat, növeli azok ellenállóképességét és hosszú távú védelmet nyújt a száraz és nedves szennyeződések ellen.

A Kärcher CarpetPro Szőnyegimpregnáló RM 762 mélytisztítás utáni használata hatékonyan megakadályozza a gyors újraszennyeződést, így hosszabb időközök telhetnek el a nedves tisztítások között, ami csökkenti a költségeket. A szintetikus és természetes szálakra kifejlesztett speciális impregnálószer Woolsafe tanúsítvánnyal rendelkezik, a szálakat tömíti, anélkül, hogy rájuk tapadna, és növeli azok ellenálló képességét. A száraz szennyeződés lazán megül a kezelt felületeken, és könnyen felporszívózható. A nedves szennyeződés ugyanakkor a szálak tetején gyöngyöződik, így egyszerűen el lehet távolítani. A CarpetPro Szőnyegimpregnáló RM 762 alkalmas Puzzi permetextrakciós gépekkel vagy egyszerű permetezőberendezésekkel történő használatra, és mivel foszfátmentes, megakadályozza az algaképződést a vízkörforgásban.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 2
pH-érték 5
Súly (kg) 5
Csomagolási súly (kg) 5,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 192 x 145 x 248
Tulajdonságok
  • nagy hatékonyságú védelem minden textil felületen
  • nem tapadnak össze a szálak
  • A száraz szennyeződés a hordozóanyagon van rajta és egyszerűen felszívható.
  • A nedves szennyeződés lepereg a szálakról.
  • Késlelteti az újraszennyeződést.
  • A tisztítási intervallumot meghosszabbítja.
  • rendkívül kiadós
  • Foszfátmentes
CarpetPro szőnyegimpregnáló RM 762, 5L, 5l
CarpetPro szőnyegimpregnáló RM 762, 5L, 5l

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Alkalmazási területek
  • Autóápolás
  • Textilfelületek
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