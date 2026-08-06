CarpetPro Szőnyegöblítő RM 763, 1l
Semlegesítő, gyorsan száradó öblítőszer szőnyegekhez, valamint szintetikus és természetes textilfelületekhez. Eltávolítja a szennyeződéseket és a tenzidmaradványokat, felfrissíti a szálakat és újjáéleszti a színeket.
A Kärcher CarpetPro Öblítőszer RM 763 akár 50 százalékkal csökkenti az öblítés mértékét, miközben felfrissíti a szálakat és újjáéleszti a színeket minden textil padlóburkolaton - gyorsan, egyszerűen és biztonságosan. A mélytisztítás után alkalmazott semlegesítő öblítő, amelyet a Puzzi permetextrakciós gépekkel vagy szőnyegtisztító gépekkel (BRC) 1 lépéses módszerrel történő permetextrakcióhoz terveztek, megbízhatóan eltávolítja a felületaktív anyagok maradványait, valamint a könnyű olaj-, zsír- és ásványi alapú szennyeződéseket. A Woolsafe tanúsítvánnyal rendelkező öblítő megbízható semlegesítő hatással képes hatni mind a szintetikus, mind a természetes lúgra érzékeny szőnyegszálakra, amelyek olyan anyagokból készültek, mint a tiszta újgyapjú és a juhgyapjú. A CarpetPro Öblítőszer RM 763 alacsony öblítési igénye és gyors száradási tulajdonságai jelentősen felgyorsítják a száradási időt, így a felületeket a tisztítás után hamarabb lehet ismét használni.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|1
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|12
|pH-érték
|3,8
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|75 x 75 x 270
Tulajdonságok
- Az öblítés 50%-kal csökkenthető.
- Lerövidített száradási idő
- A felület gyorsan újra használható.
- A színek és a szálak felfrissülnek.
- A szálakat semlegesíti olyan szálaknál, mint a gyapjú.
- kellemes, friss illat
- Anyagkímélő
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
Alkalmazási területek
- Textilfelületek