A Kärcher CarpetPro Öblítőszer RM 763 akár 50 százalékkal csökkenti az öblítés mértékét, miközben felfrissíti a szálakat és újjáéleszti a színeket minden textil padlóburkolaton - gyorsan, egyszerűen és biztonságosan. A mélytisztítás után alkalmazott semlegesítő öblítő, amelyet a Puzzi permetextrakciós gépekkel vagy szőnyegtisztító gépekkel (BRC) 1 lépéses módszerrel történő permetextrakcióhoz terveztek, megbízhatóan eltávolítja a felületaktív anyagok maradványait, valamint a könnyű olaj-, zsír- és ásványi alapú szennyeződéseket. A Woolsafe tanúsítvánnyal rendelkező öblítő megbízható semlegesítő hatással képes hatni mind a szintetikus, mind a természetes lúgra érzékeny szőnyegszálakra, amelyek olyan anyagokból készültek, mint a tiszta újgyapjú és a juhgyapjú. A CarpetPro Öblítőszer RM 763 alacsony öblítési igénye és gyors száradási tulajdonságai jelentősen felgyorsítják a száradási időt, így a felületeket a tisztítás után hamarabb lehet ismét használni.