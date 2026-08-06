CarpetPro Szőnyegöblítő RM 763, 1l

Semlegesítő, gyorsan száradó öblítőszer szőnyegekhez, valamint szintetikus és természetes textilfelületekhez. Eltávolítja a szennyeződéseket és a tenzidmaradványokat, felfrissíti a szálakat és újjáéleszti a színeket.

A Kärcher CarpetPro Öblítőszer RM 763 akár 50 százalékkal csökkenti az öblítés mértékét, miközben felfrissíti a szálakat és újjáéleszti a színeket minden textil padlóburkolaton - gyorsan, egyszerűen és biztonságosan. A mélytisztítás után alkalmazott semlegesítő öblítő, amelyet a Puzzi permetextrakciós gépekkel vagy szőnyegtisztító gépekkel (BRC) 1 lépéses módszerrel történő permetextrakcióhoz terveztek, megbízhatóan eltávolítja a felületaktív anyagok maradványait, valamint a könnyű olaj-, zsír- és ásványi alapú szennyeződéseket. A Woolsafe tanúsítvánnyal rendelkező öblítő megbízható semlegesítő hatással képes hatni mind a szintetikus, mind a természetes lúgra érzékeny szőnyegszálakra, amelyek olyan anyagokból készültek, mint a tiszta újgyapjú és a juhgyapjú. A CarpetPro Öblítőszer RM 763 alacsony öblítési igénye és gyors száradási tulajdonságai jelentősen felgyorsítják a száradási időt, így a felületeket a tisztítás után hamarabb lehet ismét használni.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 1
Csomagolási egység (Darab(ok)) 12
pH-érték 3,8
Csomagolási súly (kg) 1,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 75 x 75 x 270
Tulajdonságok
  • Az öblítés 50%-kal csökkenthető.
  • Lerövidített száradási idő
  • A felület gyorsan újra használható.
  • A színek és a szálak felfrissülnek.
  • A szálakat semlegesíti olyan szálaknál, mint a gyapjú.
  • kellemes, friss illat
  • Anyagkímélő
CarpetPro Szőnyegöblítő RM 763, 1l
CarpetPro Szőnyegöblítő RM 763, 1l
CarpetPro Szőnyegöblítő RM 763, 1l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
Alkalmazási területek
  • Textilfelületek
Tartozékok