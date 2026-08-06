Időtakarékos, szőnyegek mechanikus mélytisztítására kifejlesztett, egyetlen lépésben, öblítés nélkül: a CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 OA por. Alkalmas a Puzzi permetextrakciós gépeinkkel, valamint a szőnyegtisztító gépekkel (BRC) való használatra, ez az erőteljes tisztítópor innovatív iCapsol technológiával működik. A textil padlóburkolatok tisztítására alkalmazva a szennyeződés szó szerint beburkolódik, majd száradás közben kikristályosodik, így egyszerűen felporszívózható egy kefés porszívóval, mindenféle öblítés nélkül. Ez nagyon rövid száradási időt biztosít, így a felhasználók szinte pillanatok alatt újra járhatnak a szőnyegen. Még a nehéz olaj-, zsír- és ásványi anyag alapú szennyeződéseket is megbízhatóan eltávolítja, míg az integrált szagelnyelő hatékonyan megszünteti az olyan kellemetlen szagokat, mint a dohányfüst, a vizelet vagy az izzadtság. A foszfátmentes mélytisztító a Woolsafe tanúsítvánnyal rendelkezik, így nemcsak a szintetikus szálakhoz, hanem a gyapjúból készült természetes szálakhoz is használható. Por alakú formulája lehetővé teszi az egyszerű és biztonságos használatot.