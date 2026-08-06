CarpetPro Tisztítószer iCapsol RM 760 Por OA, 0.8kg
Mélytisztító por permetextrakcióhoz minden textil padlóburkolaton (beleértve a gyapjúszálakat is). Az innovatív iCapsol technológiának köszönhetően nincs szükség öblítésre. Szagsemlegesítővel.
Időtakarékos, szőnyegek mechanikus mélytisztítására kifejlesztett, egyetlen lépésben, öblítés nélkül: a CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 OA por. Alkalmas a Puzzi permetextrakciós gépeinkkel, valamint a szőnyegtisztító gépekkel (BRC) való használatra, ez az erőteljes tisztítópor innovatív iCapsol technológiával működik. A textil padlóburkolatok tisztítására alkalmazva a szennyeződés szó szerint beburkolódik, majd száradás közben kikristályosodik, így egyszerűen felporszívózható egy kefés porszívóval, mindenféle öblítés nélkül. Ez nagyon rövid száradási időt biztosít, így a felhasználók szinte pillanatok alatt újra járhatnak a szőnyegen. Még a nehéz olaj-, zsír- és ásványi anyag alapú szennyeződéseket is megbízhatóan eltávolítja, míg az integrált szagelnyelő hatékonyan megszünteti az olyan kellemetlen szagokat, mint a dohányfüst, a vizelet vagy az izzadtság. A foszfátmentes mélytisztító a Woolsafe tanúsítvánnyal rendelkezik, így nemcsak a szintetikus szálakhoz, hanem a gyapjúból készült természetes szálakhoz is használható. Por alakú formulája lehetővé teszi az egyszerű és biztonságos használatot.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (kg)
|0,8
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|4
|pH-érték
|9
|Csomagolási súly (kg)
|0,9
Tulajdonságok
- Hatékony mélytisztítószer textilbútorok és kárpitok permetextrakciós készülékkel történő tisztításához.
- Feloldja a makacs olaj-,zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződéseket
- iCapsol technológia: Nem szükséges öblítés, ezáltal a felület gyorsan járható
- Anyagkímélő
- Hatékony tisztítás minden hőmérsékleten.
- Beépített szagsemlegesítővel. Hatékonyan eltávolítja a kellemetlen szagokat, mint izzadság, vizelet, nikotin stb.
- Lerövidített száradási idő
- Feljavítja a padló higiéniáját.
- Fehérítőktől mentes
- kellemes, friss illat
- WoolSafe tanúsítvánnyal rendelkezik az alkalmazási koncentrációhoz
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
- P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
- P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
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Alkalmazási területek
- Autóápolás
- Textilfelületek