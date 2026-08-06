CarpetPro Tisztítószer iCapsol RM 760 Por OA, 0.8kg

Mélytisztító por permetextrakcióhoz minden textil padlóburkolaton (beleértve a gyapjúszálakat is). Az innovatív iCapsol technológiának köszönhetően nincs szükség öblítésre. Szagsemlegesítővel.

Időtakarékos, szőnyegek mechanikus mélytisztítására kifejlesztett, egyetlen lépésben, öblítés nélkül: a CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 OA por. Alkalmas a Puzzi permetextrakciós gépeinkkel, valamint a szőnyegtisztító gépekkel (BRC) való használatra, ez az erőteljes tisztítópor innovatív iCapsol technológiával működik. A textil padlóburkolatok tisztítására alkalmazva a szennyeződés szó szerint beburkolódik, majd száradás közben kikristályosodik, így egyszerűen felporszívózható egy kefés porszívóval, mindenféle öblítés nélkül. Ez nagyon rövid száradási időt biztosít, így a felhasználók szinte pillanatok alatt újra járhatnak a szőnyegen. Még a nehéz olaj-, zsír- és ásványi anyag alapú szennyeződéseket is megbízhatóan eltávolítja, míg az integrált szagelnyelő hatékonyan megszünteti az olyan kellemetlen szagokat, mint a dohányfüst, a vizelet vagy az izzadtság. A foszfátmentes mélytisztító a Woolsafe tanúsítvánnyal rendelkezik, így nemcsak a szintetikus szálakhoz, hanem a gyapjúból készült természetes szálakhoz is használható. Por alakú formulája lehetővé teszi az egyszerű és biztonságos használatot.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (kg) 0,8
Csomagolási egység (Darab(ok)) 4
pH-érték 9
Csomagolási súly (kg) 0,9
Tulajdonságok
  • Hatékony mélytisztítószer textilbútorok és kárpitok permetextrakciós készülékkel történő tisztításához.
  • Feloldja a makacs olaj-,zsír-, és ásványi tartalmú szennyeződéseket
  • iCapsol technológia: Nem szükséges öblítés, ezáltal a felület gyorsan járható
  • Anyagkímélő
  • Hatékony tisztítás minden hőmérsékleten.
  • Beépített szagsemlegesítővel. Hatékonyan eltávolítja a kellemetlen szagokat, mint izzadság, vizelet, nikotin stb.
  • Lerövidített száradási idő
  • Feljavítja a padló higiéniáját.
  • Fehérítőktől mentes
  • kellemes, friss illat
  • WoolSafe tanúsítvánnyal rendelkezik az alkalmazási koncentrációhoz
CarpetPro Tisztítószer iCapsol RM 760 Por OA, 0.8kg
CarpetPro Tisztítószer iCapsol RM 760 Por OA, 0.8kg
CarpetPro Tisztítószer iCapsol RM 760 Por OA, 0.8kg
CarpetPro Tisztítószer iCapsol RM 760 Por OA, 0.8kg
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
  • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  • P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

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Alkalmazási területek
  • Autóápolás
  • Textilfelületek