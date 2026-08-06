Habzásgátló RM 761, 2.5l

A hatékony habzásgátló csökkenti a szennyvíztartályok habzását, és növeli a sok habot termelő gépek élettartamát. Minden géppel kompatibilis.

Nagy hatékonyságú habzásgátló RM 761 a Kärchertől, amelyet kifejezetten a permetextrakciós tisztítógépek, padlósúrolók és nedves porszívók szennyvíztartályában vagy habzásgátló tartályában történő használatra fejlesztettek ki. A szer közvetlenül a szennyvíztartályba kerül, ahol hatékonyan megakadályozza az erős habképződést - ideális az épülettakarításban dolgozó szakemberek számára, mert így nem kell megszakítani a tisztítást. Így a szennyvíztartály teljesen megtelhet anélkül, hogy az úszó túl korán kioldana, és a szívóturbina károsodna.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 2,5
Csomagolási egység (Darab(ok)) 5
Súly (kg) 2,1
Csomagolási súly (kg) 2,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 164 x 125 x 160
Tulajdonságok
  • nagy hatékonyságú habzásgátló szer
  • Hatékonyan megakadályozza a szennyezettvíz-tartályban a habképződést.
  • Ideálisan használható permetextrakciós készülékkel, padlótisztító-automatával, és nedves-száraz porszívókkal.
  • rendkívül kiadós
Habzásgátló RM 761, 2.5l
Habzásgátló RM 761, 2.5l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H315 Bőrirritáló hatású.
  • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  • H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P405 Elzárva tárolandó.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Autóápolás
  • Nedves-száraz felszívás
  • Textilfelületek
  • Alkatrésztisztítás