RM 768** 10l cleaner iCapsol, 10l
A CarpetPro szőnyegtisztító iCapsol RM 768 OA szagsemlegesítővel aktív tisztító hatású szárazhab. "Encapsulation"-technológiával: a szennyeződést kapszulaként magába zárja és a következő tisztításnál felszívja.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|10
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|6
|Súly (kg)
|10,4
|Csomagolási súly (kg)
|10,9
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|230 x 190 x 307
Tulajdonságok
- Beépített szagsemlegesítővel. Hatékonyan eltávolítja a kellemetlen szagokat, mint izzadság, vizelet, nikotin stb.
- Nagyon rövid tisztítási idő ( csak 20-120 perc)
- iCapsol technológia: Nem szükséges öblítés, ezáltal a felület gyorsan járható
- Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket.
- különösen szőnyegtisztító-készülékekhez kefe- ill. pad-rendszerhez
- Anyagkímélő
- Fehérítőktől mentes
- Feljavítja a padló higiéniáját.
- kellemes, friss illat
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
- H315 Bőrirritáló hatású.
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
- P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
- P302 + P352b HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
Alkalmazási területek
- Textilfelületek