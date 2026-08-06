RM 768** 10l cleaner iCapsol, 10l

A CarpetPro szőnyegtisztító iCapsol RM 768 OA szagsemlegesítővel aktív tisztító hatású szárazhab. "Encapsulation"-technológiával: a szennyeződést kapszulaként magába zárja és a következő tisztításnál felszívja.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 6
Súly (kg) 10,4
Csomagolási súly (kg) 10,9
Méretek (H × Sz × M) (mm) 230 x 190 x 307
Tulajdonságok
  • Beépített szagsemlegesítővel. Hatékonyan eltávolítja a kellemetlen szagokat, mint izzadság, vizelet, nikotin stb.
  • Nagyon rövid tisztítási idő ( csak 20-120 perc)
  • iCapsol technológia: Nem szükséges öblítés, ezáltal a felület gyorsan járható
  • Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket.
  • különösen szőnyegtisztító-készülékekhez kefe- ill. pad-rendszerhez
  • Anyagkímélő
  • Fehérítőktől mentes
  • Feljavítja a padló higiéniáját.
  • kellemes, friss illat
RM 768** 10l cleaner iCapsol, 10l
RM 768** 10l cleaner iCapsol, 10l
RM 768** 10l cleaner iCapsol, 10l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
  • H315 Bőrirritáló hatású.
  • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  • P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
  • P302 + P352b HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.
Alkalmazási területek
  • Textilfelületek