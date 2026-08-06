RM 768** 10l cleaner iCapsol, 10l

A CarpetPro szőnyegtisztító iCapsol RM 768 OA szagsemlegesítővel aktív tisztító hatású szárazhab. "Encapsulation"-technológiával: a szennyeződést kapszulaként magába zárja és a következő tisztításnál felszívja.