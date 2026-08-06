Univerzális tisztítószer, felületaktív anyagoktól mentes RM 770, 1l

Erőteljes, tenzidmentes univerzális tisztítószer minden rugalmas textil és keménypadló burkolathoz, valamint mennyezetekhez és falakhoz. Feloldja a legmakacsabb olaj-, zsír- és nikotinszennyeződéseket. Jelentősen lecsökken az ismételt beszennyeződés, és a tisztítások közti időszakok meghosszabbodnak. Kézzel, előpermetező szerként tisztítószer-sprayvel vagy permetezőpalackkal.

Sokoldalúsága és tisztítóereje miatt ideális választás minden textil, rugalmas és kemény padlóburkolat professzionális tisztításához: a Kärcher tenzidmentes RM 770 Univerzális Tisztítója. Elég erős ahhoz, hogy eltávolítsa az olaj-, zsír- és ásványi alapú szennyeződéseket, míg a tenzidmentes formulája hatékonyan csökkenti az újraszennyeződést a textilfelületeken és a mikroporózus kő- és kerámialapokon. Az oldószer- és enzimmentes tisztítószer a Puzzi gépeinkkel történő permetextrakciótól kezdve a padlósúrolókkal és szőnyegtisztító gépekkel történő tisztítási alkalmazásokon át a kézi karbantartó tisztításig mindenre használható. Alacsony habzási tulajdonságai biztosítják a gépek tartályának térfogatának különösen hatékony kihasználását. Az épületfenntartó vállalkozók a különösen magas szintű felhasználói biztonságot is élvezhetik, mivel a felületaktív anyagoktól mentes RM 770 Univerzális Tisztítószer egyáltalán nem mérgező.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 1
Csomagolási egység (Darab(ok)) 12
pH-érték 9
Csomagolási súly (kg) 1,2
Tulajdonságok
  • Erőteljes, tenzidmentes univerzális tisztítószer köztes tisztításhoz.
  • Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket.
  • alkalmas minden textil, elasztikus padló és kemény padlófelületre, és falakra
  • Késlelteti az újraszennyeződést.
  • Tenzid-, oldószer, és enzimektől mentes.
  • Habszegény formula.
  • Anyagkímélő
  • NTA-mentes
Univerzális tisztítószer, felületaktív anyagoktól mentes RM 770, 1l
Univerzális tisztítószer, felületaktív anyagoktól mentes RM 770, 1l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
Alkalmazási területek
  • Autóápolás
  • Textilfelületek
  • Felülettisztítás
  • Padlótisztítás
Tartozékok