Sokoldalúsága és tisztítóereje miatt ideális választás minden textil, rugalmas és kemény padlóburkolat professzionális tisztításához: a Kärcher tenzidmentes RM 770 Univerzális Tisztítója. Elég erős ahhoz, hogy eltávolítsa az olaj-, zsír- és ásványi alapú szennyeződéseket, míg a tenzidmentes formulája hatékonyan csökkenti az újraszennyeződést a textilfelületeken és a mikroporózus kő- és kerámialapokon. Az oldószer- és enzimmentes tisztítószer a Puzzi gépeinkkel történő permetextrakciótól kezdve a padlósúrolókkal és szőnyegtisztító gépekkel történő tisztítási alkalmazásokon át a kézi karbantartó tisztításig mindenre használható. Alacsony habzási tulajdonságai biztosítják a gépek tartályának térfogatának különösen hatékony kihasználását. Az épületfenntartó vállalkozók a különösen magas szintű felhasználói biztonságot is élvezhetik, mivel a felületaktív anyagoktól mentes RM 770 Univerzális Tisztítószer egyáltalán nem mérgező.