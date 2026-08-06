Univerzális tisztítószer, felületaktív anyagoktól mentes RM 770, 1l
Erőteljes, tenzidmentes univerzális tisztítószer minden rugalmas textil és keménypadló burkolathoz, valamint mennyezetekhez és falakhoz. Feloldja a legmakacsabb olaj-, zsír- és nikotinszennyeződéseket. Jelentősen lecsökken az ismételt beszennyeződés, és a tisztítások közti időszakok meghosszabbodnak. Kézzel, előpermetező szerként tisztítószer-sprayvel vagy permetezőpalackkal.
Sokoldalúsága és tisztítóereje miatt ideális választás minden textil, rugalmas és kemény padlóburkolat professzionális tisztításához: a Kärcher tenzidmentes RM 770 Univerzális Tisztítója. Elég erős ahhoz, hogy eltávolítsa az olaj-, zsír- és ásványi alapú szennyeződéseket, míg a tenzidmentes formulája hatékonyan csökkenti az újraszennyeződést a textilfelületeken és a mikroporózus kő- és kerámialapokon. Az oldószer- és enzimmentes tisztítószer a Puzzi gépeinkkel történő permetextrakciótól kezdve a padlósúrolókkal és szőnyegtisztító gépekkel történő tisztítási alkalmazásokon át a kézi karbantartó tisztításig mindenre használható. Alacsony habzási tulajdonságai biztosítják a gépek tartályának térfogatának különösen hatékony kihasználását. Az épületfenntartó vállalkozók a különösen magas szintű felhasználói biztonságot is élvezhetik, mivel a felületaktív anyagoktól mentes RM 770 Univerzális Tisztítószer egyáltalán nem mérgező.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|1
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|12
|pH-érték
|9
|Csomagolási súly (kg)
|1,2
Tulajdonságok
- Erőteljes, tenzidmentes univerzális tisztítószer köztes tisztításhoz.
- Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket.
- alkalmas minden textil, elasztikus padló és kemény padlófelületre, és falakra
- Késlelteti az újraszennyeződést.
- Tenzid-, oldószer, és enzimektől mentes.
- Habszegény formula.
- Anyagkímélő
- NTA-mentes
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Autóápolás
- Textilfelületek
- Felülettisztítás
- Padlótisztítás