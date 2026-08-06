Tartály/konténer

A professzionális tartálytisztításnak különleges előírásai és követelményei vannak. Az új Kärcher TankPro sorozat, amely optimálisan a készülékek technikájához igazított, tökéletes megoldást nyújt minden tisztítási követelményre. Semmi sem nehéz számunkra – a TankPro termékekkel minden ügyfelünk igényére optimálisan összehangolt, egyedi megoldást nyújtunk. Minden termék nagy koncentrációjú készítmény, így kiadós és gazdaságos. Tudatában vagyunk az emberekkel, a gépekkel és a környezettel szemben fennálló felelősségünknek, és a legjobb minőség biztosítása mellett lemondunk a környezetre és az egészségre ártalmas összetevőkről.