TankPro tartálytisztítószer, lúgos RM 875, 20L, 20l

Erős olaj- és zsírok alapos tisztítására pl. tartályokban, silókban vagy konténerekben. Fékezett habzású, erőteljes és kímélő tisztítóhatás.

Lúgos (ph 13) és alacsony habzású TankPro Tisztítószer RM 875 a Kärcher-től kézi permetezőberendezésekkel, magasnyomású tisztítókkal és a tisztítóállomásokon történő használatra, a tartályok belső tisztításához a logisztikai, vegyipari és élelmiszeripari ágazatokban. Az erőteljes tisztítószer hatékonyan távolítja el az olyan élelmiszer-maradványokat, mint a cukor, tojássárgája, olajok, zsírok vagy csokoládé - a korróziógátlóknak köszönhetően nagyon kíméletes az anyagokkal, még a rozsdamentes acél és alumínium felületekkel is. Az illat- és színezékmentes, 90 °C-ig hőmérséklet-stabil RM 875 TankPro tisztítószer ideális választás tartálykocsik, silókonténerek és ISO konténerek alapos külső és belső tisztítására, élelmiszerekkel érintkező felületeken is használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13
Csomagolási súly (kg) 23,4
Tulajdonságok
  • Erőteljes, lúgos tisztítószer tartálytisztító rendszerekhez
  • Aktív szennyeződéseltávolító az élelmiszer-maradványok hatékony eltávolításához
  • Hatékonyan távolítja el az élelmiszer-maradványokat, mint a cukor, tojássárgája, olajok, zsírok, csokoládé
  • Korróziógátlókkal a rozsdamentes acél és alumínium kíméletes tisztításához
  • Színezékek és illatanyagok nélkül
  • Élelmiszerrel érintkező felületeken való használatra
  • Hőstabil a használat során 90°C-ig
  • Csökkentett habzású
TankPro tartálytisztítószer, lúgos RM 875, 20L, 20l
TankPro tartálytisztítószer, lúgos RM 875, 20L, 20l
TankPro tartálytisztítószer, lúgos RM 875, 20L, 20l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
  • P405 Elzárva tárolandó.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Alkalmazási területek
  • Tartályautók
  • Siló konténer
  • IBC tartály
  • ISO konténer
Tartozékok