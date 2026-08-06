Lúgos (ph 13) és alacsony habzású TankPro Tisztítószer RM 875 a Kärcher-től kézi permetezőberendezésekkel, magasnyomású tisztítókkal és a tisztítóállomásokon történő használatra, a tartályok belső tisztításához a logisztikai, vegyipari és élelmiszeripari ágazatokban. Az erőteljes tisztítószer hatékonyan távolítja el az olyan élelmiszer-maradványokat, mint a cukor, tojássárgája, olajok, zsírok vagy csokoládé - a korróziógátlóknak köszönhetően nagyon kíméletes az anyagokkal, még a rozsdamentes acél és alumínium felületekkel is. Az illat- és színezékmentes, 90 °C-ig hőmérséklet-stabil RM 875 TankPro tisztítószer ideális választás tartálykocsik, silókonténerek és ISO konténerek alapos külső és belső tisztítására, élelmiszerekkel érintkező felületeken is használható.