TankPro tartálytisztítószer, lúgos RM 875, 20L, 20l
Erős olaj- és zsírok alapos tisztítására pl. tartályokban, silókban vagy konténerekben. Fékezett habzású, erőteljes és kímélő tisztítóhatás.
Lúgos (ph 13) és alacsony habzású TankPro Tisztítószer RM 875 a Kärcher-től kézi permetezőberendezésekkel, magasnyomású tisztítókkal és a tisztítóállomásokon történő használatra, a tartályok belső tisztításához a logisztikai, vegyipari és élelmiszeripari ágazatokban. Az erőteljes tisztítószer hatékonyan távolítja el az olyan élelmiszer-maradványokat, mint a cukor, tojássárgája, olajok, zsírok vagy csokoládé - a korróziógátlóknak köszönhetően nagyon kíméletes az anyagokkal, még a rozsdamentes acél és alumínium felületekkel is. Az illat- és színezékmentes, 90 °C-ig hőmérséklet-stabil RM 875 TankPro tisztítószer ideális választás tartálykocsik, silókonténerek és ISO konténerek alapos külső és belső tisztítására, élelmiszerekkel érintkező felületeken is használható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|13
|Csomagolási súly (kg)
|23,4
Tulajdonságok
- Erőteljes, lúgos tisztítószer tartálytisztító rendszerekhez
- Aktív szennyeződéseltávolító az élelmiszer-maradványok hatékony eltávolításához
- Hatékonyan távolítja el az élelmiszer-maradványokat, mint a cukor, tojássárgája, olajok, zsírok, csokoládé
- Korróziógátlókkal a rozsdamentes acél és alumínium kíméletes tisztításához
- Színezékek és illatanyagok nélkül
- Élelmiszerrel érintkező felületeken való használatra
- Hőstabil a használat során 90°C-ig
- Csökkentett habzású
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
- Figyelmeztető szó: Veszély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Alkalmazási területek
- Tartályautók
- Siló konténer
- IBC tartály
- ISO konténer