TankPro tartálytisztítószer, savas RM 870, 20L**, 20l

Aktív tisztít hatású, viasztűrő kefe sampon kefés mosáshoz automatikus mosóberendezésekben. A speciális hatóanyag-kombináció segíti a kefe csúszóképességét, védi a gépjármű felületét.

Savas (ph 0) és alacsony habzású TankPro tisztító RM 870 a Kärcher-től manuális permetezőberendezésekkel, magasnyomású mosókkal és a tisztítóállomásokon történő használatra, a tartályok belső tisztításához a logisztikai, vegyipari és élelmiszeripari ágazatokban. Az erőteljes tisztítószer hatékonyan távolítja el az olyan ásványi lerakódásokat, mint a mész, cement, rozsda és sók - a korróziógátlóknak köszönhetően nagyon kíméletes az anyagokkal, még a rozsdamentes acél és alumínium felületekkel is. Az illat- és színezékmentes, 80 °C-ig hőmérséklet-stabil RM 870 TankPro tisztítószer ideális választás tartálykocsik, silókonténerek és ISO konténerek alapos külső és belső tisztítására, élelmiszerekkel érintkező felületeken is használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
Csomagolási súly (kg) 26,2
Tulajdonságok
  • Nagy teljesítményű, savas tisztítószer tartálytisztító rendszerekhez
  • Aktív szennyeződéseltávolító az ásványi szennyeződések hatékony eltávolításához
  • Hatékonyan távolítja el az ásványi szennyeződéseket, mint a mész, cement, rozsda, só
  • Korróziógátlókkal a rozsdamentes acél és alumínium kíméletes tisztításához
  • Színezékek és illatanyagok nélkül
  • Élelmiszerrel érintkező felületeken való használatra
  • Hőstabil a használat során 80°C-ig
  • Csökkentett habzású
TankPro tartálytisztítószer, savas RM 870, 20L**, 20l
TankPro tartálytisztítószer, savas RM 870, 20L**, 20l
TankPro tartálytisztítószer, savas RM 870, 20L**, 20l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
  • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
  • Z 20 But-2-in-1,4-diol-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
  • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
  • P405 Elzárva tárolandó.
  • P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.
Alkalmazási területek
  • Tartályautók
  • Siló konténer
  • IBC tartály
  • ISO konténer
Tartozékok