Savas (ph 0) és alacsony habzású TankPro tisztító RM 870 a Kärcher-től manuális permetezőberendezésekkel, magasnyomású mosókkal és a tisztítóállomásokon történő használatra, a tartályok belső tisztításához a logisztikai, vegyipari és élelmiszeripari ágazatokban. Az erőteljes tisztítószer hatékonyan távolítja el az olyan ásványi lerakódásokat, mint a mész, cement, rozsda és sók - a korróziógátlóknak köszönhetően nagyon kíméletes az anyagokkal, még a rozsdamentes acél és alumínium felületekkel is. Az illat- és színezékmentes, 80 °C-ig hőmérséklet-stabil RM 870 TankPro tisztítószer ideális választás tartálykocsik, silókonténerek és ISO konténerek alapos külső és belső tisztítására, élelmiszerekkel érintkező felületeken is használható.