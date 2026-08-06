Víz

A berendezések tartós, zavarmentes működésének és a jó előkészítési eredményeknek a biztosításához a Kärcher a megfelelő, kezeléshez alkalmas vegyszereket kínálja. A termékek a sokévi használat során igazolták magukat, melyek az adott felhasználásra és berendezéstípusra optimalizáltak.